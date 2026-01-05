Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Encara que al llarg d’aquests dies tingueu alguna bona sorpresa per part de la parella, hi ha un parell de coses que us deixaran una mica de mal gust de boca. Una serà el fet que alguna persona que considereu un amic(ga) us fallarà en un moment important per a vosaltres, no li tingueu en compte, tan sols reaccionarà diferent al que us pensàveu. El que també deixarà empremta serà l’economia, estarà fluixa.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Tot i que no es plantegen els millors dies de la vostra vida, podríem dir que tampoc anirà del tot malament ja que començareu l’any amb un bon ambient en el món de la parella i, això, està força bé, si més no a molts els agradaria estar en el vostre lloc, sempre i quan sigueu un Taure amb parella, és clar, i si no és el cas, no patiu, que segur que en el camp de la feina tindreu alguna sorpresa que us agradarà.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
A vosaltres algú us farà adonar que descuideu una mica massa el vostre cos i li hauríeu de fer més cas per a anar bé, potser us donarà per voler fer exercici o, si més no, per fer petits canvis a la vostre dieta. La pega és que no sou massa constants i tardareu poc en trencar les normes que vosaltres mateixos us poseu, senyal que tampoc esteu tan malament com penseu. Somiareu truites força sovint.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Teniu uns dies una mica negres amb els diners que, o bé us els gasteu sense mirar o bé us els prenen de les mans i no podeu fer-hi res, de totes maneres no patiu que la cosa ja es posarà a to i aconseguireu alguns diners de més a través d’alguna cosa que fareu a gust, no sigueu impacients i tot anirà bé. Per cert, aneu amb compte amb els amics, no us deixeu ensarronar que sempre us busquen feina.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Activitat molt intensa amb la família, no la deixeu passar de llarg encara que hi hagi coses que hagueu de fer i que no us agradin gens ni mica, com per exemple enfadar-vos amb algú que tant si com no voldrà fer passar el seu punt amb una situació que sabeu molt bé que teniu la raó, de totes maneres és bo que no us hi poseu massa forts ja que la persona en qüestió té molt de caràcter i us pot repercutir.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
La vida us somriu, no la deixeu escapar i, tot i que us semblarà una mica com si fos ficció, les coses que us passin seran reals. Intenteu gaudir-les al màxim i no patiu gens per res, no val la pena i estroncaríeu uns dies autèntics. No deixeu que la vostra parella, si en teniu, és clar, jugui a cap joc d’atzar, té moltes tendències a perdre amb els vostres diners i, això, és un mal assumpte, heu de mirar d’evitar-ho.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Hi ha moltes possibilitats de poder portar a terme coses que fa temps penseu fer, però no feu, si us espavileu les podeu fer amb facilitat, atreviu-vos. També us trobareu amb uns bons dies de relació amb la mare, ja que tindreu els sentiments molt lligats i us serà fàcil poder parlar i entendre-us, cosa que probablement no us passa pas sovint, aprofiteu la situació per a millorar la vostra relació.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Es preparen uns dies amb molt de moviment, tot i que hi haurà moments petits de reflexió i de responsabilitat, la resta d’estones les passareu divertint-vos i d’una manera molt alegre i sincera, millor per a vosaltres i també per a la gent que estarà al vostre costat perquè s’ho passarà pipa. Els moments de responsabilitat us vindran per compte del pare, igual és que us ha d’avisar perquè us passeu…
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Teniu la sort de cara aquests dies, aprofiteu-ho, segurament no n’hi ha per a fer-se ric, però sí per a tenir un pessic, heu d’invertir en quelcom o, millor comprar un número de loteria, i sobretot sigueu prudents, no us jugueu tot el que teniu ni demaneu un crèdit per a jugar perquè seria la burrada més grossa de la vostra vida. També podeu estar contents físicament, esteu en plena forma i teniu ganes de fer esport.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Podeu estar molt segurs del que esteu fent ja que la vostra manera d’actuar és ferma i directa, és un bon moment per a consolidar les coses, ja sigui de feina com de relació de parella. No perdeu el temps buscant coses noves perquè seria bo acabar de concretar les que ja teniu començades. Hi ha tendència a voler expressar-vos, que a vegades us costa una mica, aprofiteu per a parlar, us convé bastant.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Us sentireu molt bé amb vosaltres mateixos, i això provocarà una reacció d’atracció a la gent que us trobeu pel carrer, que us serà molt fàcil de lligar, parlant clar, si no teniu parella ja podeu anar a tirar la canya ara mateix i, si ja en teniu, aprofiteu aquesta atracció per a passar moments memorials amb ella o ell, segons el cas. A part de això, us sentireu com el centre de la festa, passeu-ho tan bé com pugueu.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Haureu de vigilar una mica més amb la vostra salut, últimament esteu fent massa coses perjudicials per a vosaltres i no us adoneu; si no aneu amb compte el cos us passarà factura i després tot seran queixes per no haver frenat a temps. El que sí us convé tenir present és la vostra situació a la feina, de moment no és dolenta, però heu de mirar d’estar una mica més pendent de les coses que feu.