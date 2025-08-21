FEDA Cultura farà doblet aquest cap de setmana amb entrades exhaurides i encara el tram final de les Nits d’estiu

Les Nits d’estiu de FEDA Cultura enceten el tram final de la temporada i ho fan per partida doble: l’Astromusical i la visita teatralitzada al Camí hidroelèctric d’Engolasters amb les Il·luminades. Dues propostes que retornen les activitats a l’entorn del llac, després de l’aturada que hi va haver la setmana passada.
En el cas de la proposta de divendres, l’Astromusical sorprèn amb una experiències immersives que connecten ciència, natura i cultura. L’activitat, que s’havia de realitzar el divendres, 8 d’agost, es va ajornar a causa de la climatologia i es realitzarà aquest divendres, 22 d’agost a les 22 h. Les persones que el presenciïn podran realitzar un viatge sensorial que combinarà música i imatges de l’espai amb una observació astronòmica de la Lluna.
L’Astromusical és un viatge audiovisual dividit en quatre blocs temàtics, on es projectaran imatges espectaculars de l’univers acompanyades d’una banda sonora pensada per a potenciar l’experiència sensorial. Un cop finalitzada la projecció, tots els assistents podran observar la els astres a través d’un telescopi d’alta potència, des del marc incomparable del Camí hidroelèctric d’Engolasters, un dels espais naturals més emblemàtics del país.
En aquest sentit, la coordinadora de l’MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar, ha destacat que “encarem el tram final del cicle amb dues de les activitats més representatives d’aquesta edició com són l’Astromusical i la visita teatralitzada”. Alcázar ha explicat que “l’una (l’Astromusical) perquè l’estrenem enguany i l’altra, trobada amb les Il·luminades, ja és un clàssic de les Nits d’estiu de FEDA Cultura”.
Tornen les Il·luminades
Una altra de les cites característiques de les Nits d’estiu de FEDA Cultura és la visita de les Il·luminades que serà el dissabte, 23 d’agost, a les 21 hores. Amb la seva habitual elegància i bon humor convidaran a les persones assistents a la visita teatralitzada a conèixer els orígens elèctrics del país tot fent un passeig per la història de l’electricitat i també del país.
Les dues activitats són gratuïtes, però ja han exhaurit les places disponibles. Es pot apuntar-se a la llista d’espera per si hi ha cancel·lacions enviant un correu electrònic a fedacultura@feda.ad o trucant al 739 111.
Tota la programació de les Nits d’estiu de FEDA Cultura es pot consultar a l’agenda de www.fedacultura.ad.