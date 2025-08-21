Jordina Caminal: “Espero estar preparada per a tornar a esquiar a principis d’octubre”

El passat 31 de juliol, l’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, va ser sotmesa a una intervenció d’una reexpansió d’esquena, ja que portava dos mesos amb dolor i no millorava. L’andorrana espera tornar a esquiar a principis del mes d’octubre. La cirurgia que se li ha practicat a Caminal “té com a objectiu alleujar la pressió de les vèrtebres i consisteix a netejar els músculs al voltant de la protusió per a recuperar l’espai necessari perquè l’esquena torni a funcionar correctament”, segons ha explicat la pròpia esquiadora, que ara es recupera per a estar preparada per a tornar als entrenaments.
“També m’han fet algunes infiltracions a les articulacions, ja que estaven molt inflamades”, hi ha afegit Caminal, que pensa en estar a punt per a la segona estada de pretemporada de l’equip de velocitat, juntament amb Cande Moreno, i poder esquiar a principis del mes d’octubre.
Durant les últimes tres setmanes Jordina Caminal ha estat en repòs a casa “per a permetre que els músculs i la columna es recuperin de manera òptima”, segons ha manifestat. A partir de setembre serà quan començarà de nou amb la preparació física, perquè ara el que cal és descansar l’esquena.
“Per a assegurar-me que estic completament preparada i no posar-me en risc, hem fixat uns objectius físics concrets que determinaran quan estaré preparada per a tornar a esquiar”, ha assegurat Caminal, que espera “que això sigui cap a principis d’octubre per a poder viatjar a Xile i començar la pretemporada”, tot i que recorda: “No hi ha res segur”. Tot dependrà de la seva evolució, especialment buscant que el retorn sigui adequat, sense pressa.