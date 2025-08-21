Jordina Caminal: “Espero estar preparada per a tornar a esquiar a principis d’octubre”

By:
On:
In: Esports
Jordina Caminal, recuperant-se al CTEO d'Ordino, el mes de juny (FAE)
Jordina Caminal, recuperant-se al CTEO d’Ordino, el mes de juny (FAE)

El passat 31 de juliol, l’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, va ser sotmesa a una intervenció d’una reexpansió d’esquena, ja que portava dos mesos amb dolor i no millorava. L’andorrana espera tornar a esquiar a principis del mes d’octubre. La cirurgia que se li ha practicat a Caminal “té com a objectiu alleujar la pressió de les vèrtebres i consisteix a netejar els músculs al voltant de la protusió per a recuperar l’espai necessari perquè l’esquena torni a funcionar correctament”, segons ha explicat la pròpia esquiadora, que ara es recupera per a estar preparada per a tornar als entrenaments.

“També m’han fet algunes infiltracions a les articulacions, ja que estaven molt inflamades”, hi ha afegit Caminal, que pensa en estar a punt per a la segona estada de pretemporada de l’equip de velocitat, juntament amb Cande Moreno, i poder esquiar a principis del mes d’octubre.

Durant les últimes tres setmanes Jordina Caminal ha estat en repòs a casa “per a permetre que els músculs i la columna es recuperin de manera òptima”, segons ha manifestat. A partir de setembre serà quan començarà de nou amb la preparació física, perquè ara el que cal és descansar l’esquena.

“Per a assegurar-me que estic completament preparada i no posar-me en risc, hem fixat uns objectius físics concrets que determinaran quan estaré preparada per a tornar a esquiar”, ha assegurat Caminal, que espera “que això sigui cap a principis d’octubre per a poder viatjar a Xile i començar la pretemporada”, tot i que recorda: “No hi ha res segur”. Tot dependrà de la seva evolució, especialment buscant que el retorn sigui adequat, sense pressa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]