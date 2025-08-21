L’MCTA proposa un taller per a crear un mòbil “galàctic”

El dissabte, dia 23 d’agost, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) convida a participar a un taller creatiu inspirat en l’univers màgic que ens proposa l’obra “Marró“, de Modest Cuixart. Els participants exploraran els misteris del cosmos i deixaran volar la imaginació per a donar forma als seus respectius telèfons mòbils tot convertint-los en “galàctics”. S’utilitzaran materials com cartolina, goma eva i esferes de porexpan, que es decoraran i s’articularan per a construir una autèntica obra d’art suspesa i en moviment.
Dades d’interès
- Sessions: 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h
- Preu per participant: 2 euros
- Reserves: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800
- Tots els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult.
L’activitat tindran lloc a la plaça de l’Església d’Escaldes-Engordany.