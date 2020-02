El Coronavirus, com acostuma a ocórrer en temes mèdics, ha suscitat en les xarxes socials riuades de desinformació. És per aquest motiu que Facebook ja està prenent cartes en l’assumpte. La primera plataforma social del món està eliminant aquelles publicacions que contenen teories conspiratives o afirmacions falses sobre aquesta malaltia que ja ha estat qualificada per l’Organització Mundial de la Salut com a emergència sanitària. La tasca de striar quina informació és falsa i quina informació no ho és, està en mans de revisors externs de la plataforma social. D’aquesta manera, Facebook envia notificacions a les persones que comparteixen continguts que tenen com a objectiu difondre la por que ha nascut al voltant del virus. D’altra banda, la xarxa social també està eliminant continguts que pot identificar directament com a falsos. Finalment en aquesta línia de difondre informació veraç, l’empresa tecnològica està afegint missatges de l’OMS en els murs dels seus usuaris perquè trobin informació i notícies veraces sobre el Coronavirus.

Al mateix temps, la xarxa social dirigida per Mark Zuckerberg, també ha anunciat que prendrà una altra mesura per a combatre la propagació de la malaltia. Facebook oferirà dades anonimitzades de geolocalització dels usuaris de la seva xarxa a centres de recerca perquè puguin detectar mitjançant sistemes de predicció, com s’està propagant la malaltia que ha captat l’atenció de mig planeta. Entre les entitats triades per a dur a terme la recerca que podria prevenir contagis nombrosos es troben la Universitat Harvard (els Estats Units) i a la Universitat Nacional Tsing Hua (Taiwan)

Per Tecnonews