Els Escorpí heu d’estar atents als somnis del 28 de setembre al 4 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Converses que es recuperen per aclarir les coses, sobretot amb la parella. Et ve de gust donar-te plaers com anar de compres o fer-te un tractament. Tens ganes de mimar-te.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Pots entrar en col·laboració en un projecte laboral. Consultes sobre qüestions relatives a la salut. Vols assegurar-te. Trobades i bona harmonia en l’entorn familiar.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Si ets una persona comunicativa, Mercuri a Escorpí, portarà un temps de reflexions profundes i t’agafaràs algunes qüestions de manera més seriosa. Canvis al sector laboral.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Possible expansió. Si estàs cercant feina o promocionant-te, aprofita per ampliar contactes, poden obrir-se noves portes. Converses transcendents amb el pare o la mare.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Els sectors que demanen més atenció són el de la salut i el de la feina, doncs estan més subjectes a canvis o transformacions. Augmenta l’optimisme amb el Sol per Casa III.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

L’amor es pot fer present, però compte amb obsessionar-te. Deixa que les coses es donin lentament i reparteix els teus interessos. Et reafirmes amb amabilitat i més cautela.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Mercuri transitant per la Casa II inclina a moviment del sector econòmic. Dies de gestions bancàries o relacionades amb propietats. Possibles plans de futur amb la parella.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Estigues atent als somnis, en aquests dies pots connectar amb el que bull dins teu de manera especial. Necessites expressar la teva opinió en un assumpte entre germans.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si normalment ets el rei de la festa, entres en un temps de més serietat. Compte amb els assumptes ocults, doncs poden sortir a la llum en poques setmanes. Sigues prudent.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Possibles millores a l’àmbit laboral. Augment de les responsabilitats a la vida en general. Temps d’especial maduració. Fas plans de futur, més en solitari que acompanyat.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Vius un període de canvi de ritme. T’agafes les coses d’una manera més serena. Al sector professional pot donar-se algun canvi, ja sigui de lloc o en el contracte laboral.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Temes com el sexe, la mort o pors múltiples, passen ara per una etapa de reconeixement i reflexió. Cercaràs la proximitat del mar, el riu o bé fer una estada en un balneari.