Espot tracta la col·laboració amb el Banc d’Espanya amb el seu governador

José Luis Escrivá i Xavier Espot. Fotos: Banco de España – Daniel Santamaría

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit aquest dilluns amb el nou governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá, a la seu central d’aquesta institució a Madrid, per a tractar diferents aspectes d’interès comú. Espot s’ha desplaçat a Madrid acompanyat pel ministre de Finances, Ramon Lladós, i el director general de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), David Cerqueda. Per la seva part, el governador del Banc d’Espanya ha estat acompanyat per la sotsgovernadora, Soledad Núñez, pel director general d’Operacions, Mercats i Sistemes de Pagaments, Juan Ayuso, i per la directora general de Supervisió, Mercedes Olano.

En la trobada de treball s’han analitzat les possibilitats de cooperació entre el Banc d’Espanya i l’Autoritat Financera Andorrana. Ambdues delegacions han acordat impulsar reunions de treball periòdiques per a aprofundir en diferents vies de col·laboració.