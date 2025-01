La Taula de l’oci nocturn del Pas, satisfeta per la bona convivència durant la temporada d’hivern

La Taula de l’oci nocturn del Pas de la Casa en la reunió d’aquest dilluns (Comú d’Encamp)

La Taula de l’oci nocturn del Pas de la Casa s’ha reunit aquest dilluns en la sessió de treball anual que convoca el Comú d’Encamp per tal d’avaluar com s’està desenvolupant la temporada d’hivern. La cònsol major, Laura Mas, i el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, han fet una introducció inicial recordant tots els punts del manual de bones pràctiques que cada any es treballa amb el sector, afegint algunes novetats respecte l’any anterior, com l’ampliació de les zones de videovigilància, les millores en el servei de neteja de la via pública i l’aplicació de diverses sancions pel repartiment de publicitat sense autorització.

La cònsol ha recordat “hem aconseguit entre tots millorar la situació” i, per tant, “cal seguir convocant aquesta taula per a mantenir un contacte permanent perquè no volem fer ni un pas endarrere per a seguir millorant el Pas de la Casa”.

Per part del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, el ministre Guillem Casal, ha explicat les darreres intervencions fetes pel control acústic dels locals i ha explicat que aquest any no s’ha rebut formalment cap queixa a diferència dels anys anteriors, que tot i que la tendència ha estat la de disminuir, l’any passat se’n va registrar una i es van aplicar dues sancions. I ha afegit que s’han realitzat diverses inspeccions per a controlar els aparells limitadors de sorolls.

A la sessió de treball d’aquest dilluns també hi ha participat, la ministra de Justícia i Interior, Esther Molné, que ha concentrat les seves intervencions en les últimes accions realitzades al Pas. Pel que fa al Servei de Policia, del qual també hi ha participat el director, Bruno Lasne, s’ha explicat el reforç policial per als mesos d’hivern que inclou les patrulles del Grup de suport de manteniment de l’ordre, entre d’altres, i ha destacat que es va en la bona direcció.

Del Ministeri de Justícia i Interior també ha participat el director del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, Jordi Farré, i ha recordat les recomanacions i la importància de la seguretat contra incendis en els locals, entre altres punts.

Finalment, els representants del sector que han assistit a la sessió, una quinzena, han coincidit en la voluntat de seguir treballant de forma coordinada a través de la Taula de l’oci nocturn, ja que també valoren molt positivament el resultat del treball conjunt fet fins al moment i s’han emplaçat a seguir treballant en la mateixa línia de forma continuada, especialment en els moments de més concurrència durant la temporada hivernal.

A la taula també hi han participat representants del sector turístic, d’Andorra turisme, del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa i de l’estació d’esquí.