Joan Verdú: “Estic amb moltes ganes de fer un bon show i donar-ho tot”

Joan Verdú, a la primera mànega de la WC d’Adelboden. Foto: Alain Grosclaude Agence Zoom

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, torna a la Copa del Món de gegant. La cita és a Schladming (Àustria) aquest dimarts, 28 de gener, en la tradicional cursa nocturna. “Estic amb moltes ganes de fer un bon show i donar-ho tot”, ha assegurat l’esportista. L’andorrà ha estat preparant aquesta cursa a Àustria durant les últimes setmanes. Va fer una primera estada per a tornar després a Andorra durant uns dies per a fer un bloc de físic, i després va fer una segona estada amb neu a Àustria per a acabar de polir la preparació per a Schladming.

Amb les bones sensacions d’Adelboden

Verdú arriba a aquesta cita amb les bones sensacions que va deixar a Adelboden (Suïssa) en la darrera cursa, quan va finalitzar 8è. Aquesta temporada va ser 15è a Beaver Creek (Estats Units) a la primera cita que disputava, ja que no va córrer a Sölden (Àustria). Després va ser 7è a Val d’Isère, en el que és el seu millor resultat aquesta temporada en Copa del Món. Adelboden va ser la següent prova del calendari i ara arriba Schladming, tot just abans d’una altra gran cita per a ell com són els Campionats del Món de Saalbach (Àustria), que tindran la cursa de gegant el 14 de febrer.





A Schladming, bons resultats

Joan Verdú ha competit a Schladming en Copa del Món en dues ocasions. Els dos anys va obtenir bons resultats. Al 2023 va acabar 16è, mentre que l’any passat va ser 7è.





Classificació i horaris

Ara mateix, Verdú ocupa la 20a posició a la classificació general de la Copa del Món de gegant, amb 84 punts. La cursa d’Schladming començarà a les 17:45 hores la primera màniga, i a les 20:45 hores la segona.





Joan Verdú, esquiador: “Demà, Copa del Món d’Schladming, nocturna, una pista que m’agrada molt M’agrada molt competir de nit, he fet molt bons resultats els anys anteriors i, a més a més, m’he estat preparant molt bé aquests dies, hem pogut entrenar a Reiteralm amb condicions increïbles, de gel i amb bons companys d’entrenament. Bon feeling, em sento molt preparat i molt motivat per a demà, així que estic amb moltes ganes de fer un bon show i donar-ho tot”.