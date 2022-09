Esports impulsa una nova marxa per a les parròquies en la 2a Campanya de promoció de l’activitat física

Dur a terme activitats físiques i portar un estil de vida saludable és un element essencial per a prevenir i reduir les malalties cardiovasculars. Amb aquest objectiu el Ministeri de Cultura i Esports i el Ministeri de Salut juntament amb dels set comuns impulsen, per segon any consecutiu, la Campanya Nacional de promoció de l’activitat física. La iniciativa, que es va iniciar l’any passat per a combinar la promoció de l’esport i les restriccions de la pandèmia, compta amb el patrocini de la Candidatura 2029 al Campionat del Món i Andorran Banking i amb la col·laboració de RTVA.

Tal com ha explicat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva “sumem una segona acció nacional, entre els esdeveniments anuals, per a promoure l’activitat física”. Riva ha explicat que la iniciativa reprèn els punts marcats al projecte de Govern, Horitzó23, i també reprèn la declaració de l’Esport com a sector d’interès nacional. La presentació de la campanya s’ha celebrat aquest dijous al matí al Centre de Tecnificació d’Ordino (CTEO) i ha comptat amb la participació de la cònsol menor d’Ordino, Eva Choy, en representació dels 7 comuns.

La iniciativa, transversal entre els Ministeris d’Esport, Salut i els comuns, recorda que l’OMS recomana que la població acumuli entre 30 i 60 minuts diaris d’activitat física i també moure’s, en general, per a evitar el sedentarisme. “Amb iniciatives com les que presentem animem a la població a introduir aquests hàbits saludables de forma diària”, ha explicat Choy.

L’eslògan de la campanya torna a ser ‘Mou-te per la teva salut’ i aquesta segona edició arrencarà el dilluns 3 d’octubre amb activitats promocionals per a totes les edats i amb la col·laboració dels clubs esportius. El plat fort serà el dia 8 d’octubre amb la celebració simultània a les set parròquies de la marxa popular. L’activitat tindrà un recorregut de 3 quilòmetres i estarà oberta a tothom.

La inscripció a la marxa popular es pot fer a partir d’aquest divendres 16 de setembre i fins el 6 d’octubre a través de la web www.esportperatothom.ad. Així, amb l’aportació solidària d’1 euro es podrà adquirir la samarreta i un obsequi commemoratiu, fins a exhaurir existències. Per a assegurar la talla de samarreta es recomana fer la inscripció abans del 29 de setembre. Les donacions econòmiques recaptades aniran destinades a la Federació de la Gent Gran per a promoure la pràctica d’activitat física i els estils de vida saludable.