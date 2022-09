Xavier Espot celebra amb els padrins del Cedre el Dia de Meritxell i reforça la importància del centre

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i el ministre de Salut, Albert Font, ha participat aquest matí de dijous en la celebració del dia de Meritxell amb els padrins del Centre sociosanitari el Cedre.

Després de la tradicional missa al Santuari de Meritxell, els usuaris han tornat al Cedre, on el cap de Govern ha volgut manifestar davant l’equip de treballadors i treballadores i dels padrins la voluntat de continuar millorant l’atenció d’aquest equipament sociosanitari.

Durant les seves paraules Espot ha celebrat poder-se retrobar amb la gent gran i commemorar la festivitat de Meritxell després de dos anys d’impossibilitat a causa de la pandèmia de la COVID-19. “La d’avui és una celebració especial perquè, després de dos anys molt difícils, ens podem retrobar”, ha emfatitzat.

Davant de la difícil situació viscuda en els moments més àlgids de la pandèmia, Espot ha mostrat tot el seu “respecte i admiració” tant pels padrins com també per les cuidadores i cuidadors del centre a qui els hi ha agraït “profundament el paper” perquè no “van estalviar en humanitat” en unes circumstàncies tan crítiques.

El cap de Govern també ha assenyalat que la jornada d’avui serveix per a reconèixer el paper de la gent gran: “vau lluitar per aquest país, per a fer del Principat una terra d’oportunitats, un país d’acollida”. “La vostra experiència té un paper fonamental a l’hora de transmetre valors i el nostre deure és que tingueu un envelliment digne”.

En aquesta línia, Espot ha ressaltat que el Cedre és “un servei indispensable” i per aquest motiu ha destacat que “cal seguir impulsant-lo”. Així, ha recordat que en els darrers anys s’han millorat les instal·lacions i s’han implementat aspectes de qualitat amb l’obtenció de diversos certificats.