Espanya ha anunciat que tancarà les fronteres terrestres a partir d’aquesta mitjanit. El ministre de l’Interior espanyol Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat que Espanya reestablirà els controls fronterers terrestres per intentar frenar l’avenç del coronavirus.

El govern espanyol ha acordat permetre només l’accés als ciutadans espanyols, residents a Espanya o als qui acreditin una situació de força major. El tancament de fronteres terrestres no afectarà, tampoc, el transport de mercaderies. El ministre de l’Interior espanyol no ha tancat la porta a ampliar aquesta mesura a les fronteres aèries i marítimes.

D’altra banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat que es restringeixi l’accés als països de la Unió Europea des de l’exterior durant 30 dies per aturar l’expansió del coronavirus. La mesura es tractarà a la cimera per videoconferència que faran els líders de la UE demà dimarts. En cas que la mesura prosperi, s’aplicarien excepcions a l’entrada de ciutadans de la Unió que tornin a casa, personal sanitari o científics que estiguin treballant en una cura. També aquelles persones que estiguin treballant a un país veí, com ara Andorra, i hagin de creuar la frontera per anar a la feina en quedarien exemptes.