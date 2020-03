El ministre Portaveu ha actualitzat aquest migdia les trucades rebudes al telèfon 188, que s’ha habilitat per facilitar informació general sobre la COVID-19. Eric Jover ha explicat que des que el telèfon va entrar en funcionament s’han rebut més de 2.400 trucades.

Les qüestions relacionades amb els establiments que han de romandre tancats a causa del Decret o els drets laborals i l’obligatorietat o no d’anar a treballar són les preguntes més recurrents.

En la compareixença de premsa de les 12 h, el ministre Portaveu ha explicat que després de l‘afluència massiva als supermercats durant els primers dies d’aplicació de les mesures preventives, els centres han comunicat que la situació es va estabilitzant. Els diferents comerços, que estan en contacte constant amb l’Administració, a través del Ministeri de medi Ambient, han fet arribar diferents observacions que cal recordar a la ciutadania, com són que les compres s’han d’individualitzar i no desplaçar-se amb tot el nucli familiar als centres comercials. Jover també ha recordat que l’abastiment d’aliments està garantit i ha remarcat que les compres massives poden originar un malbaratament alimentari innecessari.

Pel que fa als centres comercials i els petits comerços, tots ells han pres mesures preventives tant per als treballadors com per als clients i que la majoria de professionals dedicats a treballs de cara al públic ho fan amb l’equipament necessari.