El Comú d’Ordino ha posat en marxa noves mesures d’actuació i contingència acordades per donar compliment als decrets publicats, a causa de l’estat d’emergència sanitària declarat pel COVID19. Així han quedat tancats els accessos a Sorteny (CS-370) i a Arcalís (CG-3) per evitar l’afluència de persones, una de les principals recomanacions a seguir. El Comú d’Ordino estableix des d’aquest dilluns serveis mínims a l’edifici administratiu, amb una reducció horària d’atenció al públic, de les 8.00 hores a les 14.00 hores, només per als tràmits urgents i ineludibles. La resta de dependències comunals i serveis a la ciutadania ja van suspendre l’activitat divendres passat.

Es permetrà l’aparcament gratuït a les zones d’estacionament blaves, verdes i en tots els aparcaments exteriors comunals.

El departament de Benestar Social del Comú es prepara per atendre les possibles necessitats de la gent gran i persones amb discapacitats i posa el telèfon 350 502 al servei de la gent gran. Es donarà ajut per realitzar compres de primera necessitat i portar-les a domicili en cas necessari. Cultura ofereix el servei de llibres i revistes a domicili a la parròquia.

Pel que fa a la resta de departaments, s’ha establert una reorganització de les diferents àrees per permetre el funcionament dels serveis mínims que inclouen la rotació dels empleats. En tots els casos necessaris i possibles, s’ha facilitat el teletreball per evitar els desplaçaments i la mínima concentració de gent als edificis públics. El Comú ha ofert flexibilitat laboral i horària a tots aquells empleats que necessitin tenir cura dels infants o persones dependents al seu càrrec.