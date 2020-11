Escaldes-Engordany ha destinat prop de 200.000 euros a Cultura

El Comú d’Escaldes-Engordany ha destinat, al llarg d’aquest 2020, prop de 200.000 euros a cultura. Concretament, s’han executat fins a dia d’avui un total de 198.800 euros, pel que “ningú podrà dir que el Comú d’Escaldes-Engordany dona l’esquena a la cultura“, afirma la corporació en un comunicat, i afegeix que “a Escaldes-Engordany la cultura mai s’ha aturat, ni s’aturarà. El passat ho ha anat demostrant al llarg dels anys, el present ho certifica i la ferma voluntat de futur ho garanteix”.

Aquest 2020 està resultant un any “extremadament dur i difícil” en tots els àmbits, amb una incidència molt destacada en el sanitari, el social i l’econòmic. “La cultura tampoc ha quedat al marge de les dificultats i dels reptes, duríssims alguns, que ens ha plantejat i encara ens planteja la pandèmia”, s’afirma en la nota de premsa.

En aquest sentit, el Comú d’Escaldes-Engordany vol fer palès el seu suport a la cultura, en general, i a la cultura nacional, “de forma especialment manifesta”. Així, destaca la “gran feina” realitzada pels departaments de Cultura i Turisme, així com de la Unió Proturisme i altres organitzacions per fer d’aquest 2020 “un any, malgrat tot, culturalment ric, divers, innovador i creatiu“.

“L’esforç que representa promoure la cultura, programar-la, escenificar-la, gestionar-la i finançar-la mereix ser reconegut i valorat. Cada institució, cada col·lectiu, cada persona és mereixedora de plantejar la seva pròpia visió del que ha de ser i representar la

cultura”, defensa el Comú escaldenc en el comunicat.