L’associació amb la UE i les infraestructures centren la reunió de la CEA amb l’ambaixador francès

L’estat de les negociacions entre Andorra i la Unió Europea sobre l’acord d’associació, especialment pel que fa la lliure circulació de persones; la necessitat de reequilibrar les relacions comercials amb França i les infraestructures necessàries per desenclavar el Principat han centrat la trobada que aquest divendres han mantingut el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, i l’ambaixador de la República Francesa a Andorra, Jean-Claude Tribolet.

Cadena, que ha estat acompanyat per la coordinadora de relacions internacionals de la CEA, Montserrat Ronchera, i pel director gerent de la patronal, Iago Andreu, ha exposat a l’ambaixador la necessitat de trobar una fórmula que faci assumible per a Andorra i el seu teixit empresarial la lliure circulació de persones. La CEA aposta per mantenir els trets essencials del model de protecció social del país i de regular els fluxos migratoris amb un mecanisme similar al que ja tenen altres estats tercers associats amb Europa, com Liechtenstein.

Per a la patronal, l’Acord d’Associació amb la UE ha de ser la clau de volta que acabi donant sentit al procés d’homologació i obertura de l’economia andorrana i s’ha de traduir en resultats tangibles per al teixit productiu del país en termes de diversificació de l’economia i d’increment de les relacions comercials amb els països europeus. Unes relacions que, a parer de la CEA, cal reequilibrar per aconseguir que França torni a tenir el pes específic que havia tingut anys enrere en l’economia andorrana. En aquest sentit, el president de la CEA ha exposat a Tribolet la situació amb què es troben sovint les empreses andorranes quan les multinacionals franceses inclouen el Principat en la xarxa logística i comercial d’Espanya i Portugal.

El capítol de les infraestructures necessàries per desenclavar geogràficament Andorra també ha estat abordat durant la trobada. Precisament, la CEA considera que un avenç en les connexions viàries, ferroviàries i aèries d’Andorra donaria encara més sentit a l’acord d’associació i contribuiria al reequilibri de les relacions comercials.