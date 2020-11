Reunió de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb el conseller d’Acció Exterior de la Generalitat

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Internacionals i Transparència de la Generalitat, Bernat Solé, ha estat rebut aquest divendres a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en la seva primera visita a la capital de l’Alt Urgell des que va assumir el càrrec el mes de març passat. Solé s’ha reunit a la sala d’actes del consistori amb l’equip de govern municipal. A la trobada hi han pres part l’alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega; el vicealcalde, Francesc Viaplana; la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font, el tinent d’alcalde de Cultura i Esports, Carlos Guàrdia, i el regidor d’Urbanisme i Solidaritat, Joan Gurrera.

En la seva intervenció, Bernat Solé ha expressat l’agraïment a l’Ajuntament de la Seu, i per extensió a totes les administracions locals catalanes, pel “sobreesforç” que han dut a terme, i que segueixen duent a terme, des de l’inici de l’actual pandèmia de la COVID-19 per atendre les necessitats més immediates de la població, en la seva condició d’institucions més properes a la ciutadania. El també exalcalde d’Agramunt ha destacat que en moments de màxima complexitat, els ajuntaments són sovint la primera porta d’entrada per al ciutadà, i sovint també la darrera, i hi han de trobar respostes davant d’aquesta complexitat”. Per això, també ha tramès l’agraïment a tots els serveis municipals.

En un àmbit més general, Bernat Solé ha reivindicat que l’actual context de canvis s’ha d’aprofitar per convertir els Pirineus en un espai de referència a escala europea pel que fa a cooperació transfronterera. Actualment el Govern català ostenta la presidència rotatòria de la Comunitat de Treball dels Pirineus. I dins d’aquest mandat, el reforç de les accions conjuntes és un dels principals objectius que s’han marcat.

Al respecte, el conseller hi ha afegit que “la Seu hi ha d’exercir un lideratge”, tenint en compte el seu veïnatge i col·laboració amb el Principat d’Andorra i la seva proximitat també al vessant nord del Pirineu. Solé creu que aquesta cooperació també està justificada per la necessitat de trobar solucions conjuntes enfront de la pandèmia. Alhora, considera que, a nivell de Catalunya, cal aprofitar les oportunitats que s’obrin “per apropar els diferents territoris d’aquest país divers, reconnectar-los i assolir un equilibri territorial pel qual també treballa la Generalitat”.