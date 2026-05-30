Escaldes: Al novembre es presentaran les comunicacions al XV congrés de la CCEPC

El XV congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) amb el títol “Institucions i poders en l’àmbit local”, tindrà lloc a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, del 6 al 8 de novembre, amb la Societat Andorrana de Ciències (SAC) com a entitat amfitriona. El congrés vol incidir especialment en la recollida i interpretació (o relectura) de dades sobre les formes d’organització dels múltiples poders institucionals (nobiliaris, castrals o militars, comunals o civils, eclesiàstics, judicials; deliberatius, executius, coercitius…) operants en l’àmbit local als territoris de parla catalana des del període baixmedieval fins a l’actualitat, amb especial interès en els períodes modern i contemporani.
Les aportacions es poden centrar tant el l’extracció socioprofessional, territorial o política dels integrants de les institucions en qüestió, com en la legislació i documentació associada a aquestes, la seva trajectòria històrica i eventual conflictivitat, aspectes de territorialitat i demarcació, sobre memòria i patrimoni vinculats, etc.
Igualment es proposa explorar i valorar el paper jugat en el decurs de la cronologia indicada per les instàncies, mecanismes o grups d’influència i poder informal en les comunitats locals: des de les famílies i clans, les elits i els notables locals, els implicats en pràctiques comunitàries (religioses, festives…) i en formes de pressió o crítica social, denúncia o difamació, dissidència o resistència a l’autoritat fins a l’emergència contemporània dels partits polítics organitzats o la premsa escrita.
Es proposa de dedicar un especial èmfasi a:
– Les continuïtats i ruptures (p. e. canvis en el pas a l’estat liberal, supervivència i adaptació d’institucions antigues en nous contextos, regressions i resignificacions en el franquisme…).
– L’anàlisi comparada de casos, situacions o fenòmens en poblacions, territoris i períodes diversos.
Proposta d’àmbits:
1. Institucions locals: la fundació i organització d’institucions locals comunitàries i de govern; normatives i legislacions; trajectòria i conflictivitat; extracció social, professional i política dels seus membres; territorialitat i demarcació; identitat generada i patrimoni vinculat.
2. Poders no formals: elits i notables, famílies i clans; grups de pressió i d’influència; pràctiques comunitàries coercitives; crítica i denúncia; dissidència i resistència; ideologies i partits; fulls volanders i premsa.
3. Centres i perifèries: relacions o tensions de parròquies amb bisbes, cúries, capítols catedralicis, monestirs…; d’universitats, comuns o ajuntaments amb vegueries, corregiments, diputacions, governs…; de grups de pressió o partits organitzats amb direccions regionals o nacionals…
Presentació de comunicacions
Es podran presentar comunicacions a qualsevol dels tres àmbits del congrés. Cal enviar les propostes a ccepc@ccepc.cat.
Terminis:
1 de juliol de 2026. Nom i cognoms de l’autors/a, adscripció (si s’escau) a universitat o entitat, àmbit del congrés proposat, títol de la comunicació i un resum de 1.000 caràcters (espais inclosos).
20 de setembre de 2025, Lliurament del text sencer de la comunicació (màxim de 30.000 caràcters, incloses notes i un màxim de cinc imatges o gràfics). Els autors de les comunicacions acceptades rebran les indicacions normatives de presentació.
Altres dades:
Àmbit territorial: els territoris de parla catalana.
Cronologia: Des del període baixmedieval fins a l’actualitat, amb especial interès en les etapes moderna i contemporània.
Focus temàtics principals: institucions locals; poders no formals; identitats locals i expressions culturals i simbòliques; continuïtats i ruptures; centres i perifèries; memòria i patrimoni material i immaterial vinculat.
Contacte a la CCEPC: ccepc@ccepc.cat. 933248585 ext.131.