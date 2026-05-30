Els desodorants sòlids com a una alternativa sostenible als desodorants en esprai

Desodorants sòlids (Getty Images)

Els desodorants sòlids són productes d’higiene corporal amb textura compacta, semblant a una pastilla de sabó o a un bàlsam dur. S’apliquen directament sobre la pell seca i neta, deixant una fina capa de producte que ajuda a neutralitzar les olors corporals. A diferència dels antitranspirants tradicionals, molts desodorants sòlids no bloquegen la suor, sinó que actuen neutralitzant els bacteris que causen la mala olor.

Les seves fórmules solen incloure ingredients com:

  • Bicarbonat de sodi
  • Mantega de karité
  • Oli de coco
  • Argiles naturals
  • Olis essencials
  • Midó de blat de moro o d’arròs

Moltes marques aposten per ingredients naturals i ecològics, sense sals d’alumini ni gasos propel·lents.



Diferències principals entre el desodorant sòlid i el que és en format esprai:

1. Impacte ambiental
Els desodorants en esprai acostumen a utilitzar envasos metàl·lics amb gasos propel·lents i generen més residus. En canvi, els desodorants sòlids sovint es presenten en envasos de cartó, metall reutilitzable o fins i tot sense envàs (format zero residus).

2. Composició
Els esprais convencionals poden contenir alcohol, perfums sintètics i altres components que poden irritar la pell sensible. Els sòlids, especialment els naturals, tendeixen a tenir fórmules més simples i amb menys ingredients agressius.

3. Aplicació
L’esprai s’aplica ràpidament i s’asseca gairebé a l’instant. El desodorant sòlid requereix passar la pastilla directament per l’aixella, però també s’absorbeix amb facilitat i no deixa sensació enganxosa si està ben formulat.

4. Durabilitat
Els desodorants sòlids acostumen a durar més temps, ja que no es dispersen a l’aire com els esprais. Això pot convertir-los en una opció més econòmica a llarg termini.

5. Transport i viatge
Els sòlids són ideals per viatjar: no compten com a líquids a l’equipatge de mà i no hi ha risc de fuites.



Avantatges dels desodorants sòlids

  • Redueixen l’ús de plàstic
  • No contenen gasos propel·lents
  • Sovint tenen fórmules més naturals
  • Duren més temps
  • Són més sostenibles



Inconvenients

Tot i els seus avantatges, no són adequats per a tothom. Algunes persones poden ser sensibles al bicarbonat de sodi, que pot provocar irritació. A més, en períodes d’alta sudoració, pot ser que no ofereixin la mateixa eficàcia que un antitranspirant convencional.

