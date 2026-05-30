Els desodorants sòlids com a una alternativa sostenible als desodorants en esprai

Els desodorants sòlids són productes d’higiene corporal amb textura compacta, semblant a una pastilla de sabó o a un bàlsam dur. S’apliquen directament sobre la pell seca i neta, deixant una fina capa de producte que ajuda a neutralitzar les olors corporals. A diferència dels antitranspirants tradicionals, molts desodorants sòlids no bloquegen la suor, sinó que actuen neutralitzant els bacteris que causen la mala olor.
Les seves fórmules solen incloure ingredients com:
- Bicarbonat de sodi
- Mantega de karité
- Oli de coco
- Argiles naturals
- Olis essencials
- Midó de blat de moro o d’arròs
Moltes marques aposten per ingredients naturals i ecològics, sense sals d’alumini ni gasos propel·lents.
Diferències principals entre el desodorant sòlid i el que és en format esprai:
1. Impacte ambiental
Els desodorants en esprai acostumen a utilitzar envasos metàl·lics amb gasos propel·lents i generen més residus. En canvi, els desodorants sòlids sovint es presenten en envasos de cartó, metall reutilitzable o fins i tot sense envàs (format zero residus).
2. Composició
Els esprais convencionals poden contenir alcohol, perfums sintètics i altres components que poden irritar la pell sensible. Els sòlids, especialment els naturals, tendeixen a tenir fórmules més simples i amb menys ingredients agressius.
3. Aplicació
L’esprai s’aplica ràpidament i s’asseca gairebé a l’instant. El desodorant sòlid requereix passar la pastilla directament per l’aixella, però també s’absorbeix amb facilitat i no deixa sensació enganxosa si està ben formulat.
4. Durabilitat
Els desodorants sòlids acostumen a durar més temps, ja que no es dispersen a l’aire com els esprais. Això pot convertir-los en una opció més econòmica a llarg termini.
5. Transport i viatge
Els sòlids són ideals per viatjar: no compten com a líquids a l’equipatge de mà i no hi ha risc de fuites.
Avantatges dels desodorants sòlids
- Redueixen l’ús de plàstic
- No contenen gasos propel·lents
- Sovint tenen fórmules més naturals
- Duren més temps
- Són més sostenibles
Inconvenients
Tot i els seus avantatges, no són adequats per a tothom. Algunes persones poden ser sensibles al bicarbonat de sodi, que pot provocar irritació. A més, en períodes d’alta sudoració, pot ser que no ofereixin la mateixa eficàcia que un antitranspirant convencional.