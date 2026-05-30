Castellciutat celebra, diumenge, la 9a Trobada de Motos Clàssiques

La plaça de l’Arbre de Castellciutat tornarà a fer un viatge al passat aquest diumenge, 31 de maig, amb la celebració de la 9a Trobada de Motos Clàssiques. L’esdeveniment oferirà al llarg de tot dia activitats relacionades amb el món de les dues rodes, centrat en els vehicles del segle passat, i inclourà un dinar popular. La presidenta de l’Associació Clàssiques Castellciutat, Laia Melsió, i la vocal de la junta Rosa Ginesta han explicat en una entrevista a RàdioSeu que la jornada la van impulsar uns veïns del poble que tenen motos antigues i que van proposar de fer una trobada, amb la idea d’afegir un nou al·licient a la Festa Major, que se celebra en ple estiu.
Per a fer-ho van tenir en compte que, tot i l’existència a Bassella d’un museu dedicat a la moto, a l’Alt Urgell i el Pirineu no eren molt habituals aquesta mena de trobades. La idea va anar agafant embranzida i això va motivar que es creés l’associació i que la cita adquirís entitat pròpia. Primer es va traslladar al diumenge abans de la Festa Major i, finalment, l’any passat es va decidir canviar de dates i fer-la a la primavera, amb l’objectiu de gaudir d’un temps més agradable.
L’organització ja té confirmada la presència de més de 40 motos (dada de divendres), moltes d’elles amb un gran valor sentimental i portades per 35 propietaris diferents, atès que n’hi ha alguns que en portaran més d’una. Els darrers anys la cita ja s’ha fet coneguda i així ho demostra el fet que hi vindran aficionats no només de l’Alt Urgell sinó també d’Andorra, la Cerdanya, el Solsonès i l’àrea de Barcelona. Laia Melsió celebra que «fent xarxa, ens estem ampliant i estem arribant arreu», per a reunir durant un dia tant els propietaris de motos clàssiques com tothom qui vulgui contemplar-les. Un dels requisits per a participar-hi és que la moto tingui una antiguitat de més de 25 anys. És a dir, que enguany hi poden participar les matriculades abans del 1999, i l’any vinent hi podran entrar les estrenades l’any 2000.
La Trobada de Motos Clàssiques començarà a les 9 del matí, amb la benvinguda als participants i un esmorzar amb la food truck de Carnisseria Charlie. Al llarg del matí (9.30-13 h) les motocicletes estaran exposades a la plaça i tots els assistents podran participar a la votació popular per a escollir la màquina preferida pel públic, sota la denominació ‘La moto que més m’agrada’. A les 11 del matí ja es farà el lliurament dels premis a ‘La forastera’, per a la moto arribada de més lluny, i ‘La iaia’, per a la més antiga. També es farà un sorteig d’obsequis per als inscrits.
Ja al migdia (12.30 h), els participants faran una volta pel poble. I en acabar, a la una del migdia, es lliurarà els premis del concurs ‘La moto que més m’agrada’. A les 2 del migdia començarà el dinar popular obert a tothom, a càrrec de Carnisseria Charlie. Els tiquets es poden adquirir al preu de 20 euros i inclouen diversos entrants amb productes de la comarca, una graellada de carns, gelat, vi, aigua i cafès.
Per a acabar, a la tarda (17.30 h) tindrà lloc una jam amb We Swing Pirineu. D’altra banda, al llarg del dia hi haurà una exposició, una mostra d’anuncis d’època i activitats familiars.