Quan arriba el fred, una de les grans preguntes que ens fem a casa és si és millor dormir amb edredó o amb manta. La resposta no és universal: tot depèn del tipus de descans que busquis, de la temperatura de la teva llar i, sobretot, de les teves preferències personals. Tant l’una com l’altra tenen avantatges que poden fer la diferència a l’hora de garantir nits còmodes i reparadores.
L’edredó és ideal per a aquells que volen una sensació càlida i uniforme durant tota la nit. Gràcies al seu farcit, que pot ser de plomes naturals o fibres sintètiques, ofereix una temperatura estable i un confort suau que envolta tot el cos. A més, és molt pràctic: només cal una funda que pots rentar regularment, cosa que simplifica el manteniment i manté la roba de llit sempre fresca. És l’opció perfecta per als mesos més freds o per a habitacions amb poca calefacció.
En canvi, la manta és una alternativa més versàtil i lleugera. Permet jugar amb les capes segons la temperatura del moment, afegint o traient peces sense perdre comoditat. Les mantes de llana, cotó o microfibra són ideals per a entretemps o per a persones que prefereixen sentir un pes lleuger sobre el cos. A més, tenen un encant tradicional i ofereixen un toc decoratiu molt personal a l’habitació.
Si tens dubtes, una bona solució és combinar les dues opcions: una manta fina a l’inici de la temporada i, quan arribi el fred intens, un edredó que aporti més abric.
Per Tot Sant Cugat