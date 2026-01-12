Campanya de control dels patinets elèctrics, a la Seu, de la Policia Municipal i dels Mossos

La Policia Municipal de la Seu d’Urgell, juntament amb Mossos d’Esquadra de la localitat, acaba de posar en marxa una campanya específica de control dels vehicles de mobilitat personal (VMP), i especialment els patinets elèctrics, amb l’objectiu de “garantir la seguretat viària, la convivència i el respecte a l’espai públic”.
El cos policia local ha comunicat que “durant els propers dies es reforçarà la vigilància per a assegurar el compliment de la normativa vigent, tant pel que fa a la circulació com a les condicions d’ús d’aquests vehicles”. Tot plegat, després que aquest novembre passat l’Ajuntament de la Seu ha aprovat definitivament una nova ordenança de circulació amb l’objectiu, precisament, de regular clarament l’ús de patinets a la via pública, com també la presència d’autocaravanes al municipi.
Entre d’altres punts, la Policia Municipal recorda que amb la nova normativa els conductors de patinets elèctrics estan obligats a portar casc i a disposar d’assegurança de responsabilitat civil. Alhora, des d’ara està prohibit circular amb el patinet en marxa per voreres i zones de vianants. També aprofiten per a recordar que aquests vehicles són d’ús individual i, per tant, només pot anar una persona a cada patinet (el conductor).
A més a més, en el comunicat remarquen que està prohibit circular-hi fent ús del telèfon mòbil o d’auriculars, com també està prohibit conduir-los sota els efectes de l’alcohol o drogues. Finalment, assenyalen que els propietaris de patinets, com qualsevol altre conductor, estan obligats a respectar els senyals i les normes de circulació i de convivència a la via pública.
La Policia ha anunciat que des d’ara “vetllarà pel compliment d’aquesta normativa amb controls específics”, com a pas previ a la imposició de sancions als infractors, i acaben recordant que “la seguretat és responsabilitat de tothom”.