El Departament de Joventut i Esports del Comú d’Encamp organitza del 25 al 28 de febrer la primera edició del Campus d’esquí a l’Alberg de la Baronia, als Cortals d’Encamp.

El campus, que s’emmarca dins de les noves propostes esportives que s’inicien arrel de la nominació d’Encamp com a Vila Europea de l’Esport 2020, està pensat per a nenes i nens a partir dels 9 anys que tinguin per a objectiu millorar les seves habilitats en l’esquí. Durant els quatre dies de campus, els infants inscrits gaudiran de quatre hores diàries de classes d’esquí ofertes per monitors de Grandvalira, i la resta de la jornada realitzaran activitats lúdiques i esportives a la casa de colònies de la Baronia, com tallers, activitats a la neu, entre d’altres.

Les places estan limitades a 30 inscrits. El preu de l’activitat és de 172 euros per als residents a la parròquia d’Encamp i de 303 euros per als no residents. Tanmateix, els inscrits podran gaudir d’un 10% de descompte si son titulars del Carnet Jove o del Club Piolet i d’un 20% de descompte per a segon germà.

Les inscripcions s’han de formalitzar a les recepcions dels centres esportius comunals d’Encamp i del Pas de la Casa.