Des que els telèfons intel·ligents van irrompre en el panorama tecnològic, moltes han estat les veus que han reclamat que el petit ordinador que portem en la butxaca serveixi per a alguna cosa més que per a comunicar-nos. En aquest sentit, les persones que defensen la democràcia directa, han considerat en innombrables ocasions que els telèfons mòbils podien ser útils perquè els humans decidissin de manera directa sobre la forma de govern que prefereixen.

Crida l’atenció que en tot aquest temps, siguin tan pocs els exemples d’eleccions gestionades a través del telèfon. Certament existeixen problemes com la seguretat que es requereix per a barrejar tecnologia i democràcia. No obstant això, amb tot el coneixement actual sobre Noves Tecnologies, exemples com el següent, continuen sent casos aïllats.

El comtat de King situat en l’estatunidenc estat de Washington i en el qual es troba la ciutat de Seattle està posant en marxa un sistema que permetrà als seus ciutadans votar a través del seu telèfon intel·ligent en les eleccions locals. Així ho ha anunciat el diari The Seattle Times que ha assenyalat que l’entitat encarregada de posar en pràctica aquest sistema serà la institució sense ànim de lucre, Tusk Philanthropies.

En un portal anomenat Democracy Live, els usuaris podran iniciar una sessió des de qualsevol terminal, ja sigui ordenador, telèfon o tauleta, i allí emetre el seu vot. Una vegada realitzat aquest pas, les autoritats competents descarregaran i imprimiran les paperetes i comprovaran que coincideixen amb l’usuari que ha emès el vot.