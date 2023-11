Encamp i el Govern d’Andorra signen un conveni per a l’accés a Icònic i al subministrament d’aigua

La ministra Mònica Bonell, la cònsol major d’Encamp Laura Mas i Turi Mora (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp i el Govern d’Andorra han signat un conveni de col·laboració en referència a les actuacions entre les dues parts en relació a l’accés i el subministrament d’aigua al Centre Residencial en Altura Mèdic Esportiu d’Andorra (CRAMEA), rebatejat recentment amb el nom d’Icònic, des del cap del Port d’Envalira.

En el conveni s’acorda que el Comú d’Encamp liciti i adjudiqui part de les obres de condicionament de l’accés al CRAMEA des del cap del port. Aquests treballs consistiran a efectuar les obres de drenatge de l’accés (cunetes, pous de recollida d’aigua i tubs transversals si fossin necessaris), i de rectificació de traçat si també calgués. Obres que el comú ja va iniciar l’any passat, i de les quals el Govern n’abonarà el cost un cop finalitzin.

D’altra banda, el Govern d’Andorra executarà la pavimentació de l’accés al CRAMEA, la senyalització horitzontal i vertical, la col·locació de pals de neu i la instal·lació d’una barrera de seguretat en els indrets on sigui necessària. La realització d’aquestes obres està supeditada a l’aprovació del pressupost de l’exercici que correspongui.

Per altra banda, el Comú garantirà el subministrament d’aigua potable que permeti el desenvolupament de la concessió administrativa del Centre Residencial en Altura Mèdic Esportiu d’Andorra.

La cònsol major del comú d’Encamp, Laura Mas, ha explicat que “hem revisat les obligacions de les parts i hem signat un conveni perquè sigui més efectiu a llarg termini la gestió”, i per tant, el Govern es farà càrrec de l’accés i el Comú del subministrament de l’aigua, d’aquesta manera “facilitem que els serveis bàsics de subministrament d’aigua arribin fins al cap del Port d’Envalira”.

Al marge del conveni, el comú també aprofitarà per a fer la inversió de millora del clavegueram en aquesta zona. La cònsol major ha destacat que “hem situat el Pas de la Casa com una destinació referent en entrenaments en alçada i clarament Icònic serà un salt endavant de gran importància per a seguir en aquesta línia”.

Des del Govern, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assegurat que tal i com “vam dir durant la presentació del projecte, estem convençuts que l’entorn és immillorable perquè els esportistes puguin complementar la pràctica i l’activitat esportiva amb la preparació física, aprofitant els beneficis que aporta l’entrenament en alçada. També voldria subratllar que la fórmula de la concessió ha permès implicar el sector privat en un projecte que és, i volem que sigui, de país, ja que Icònic permetrà situar Andorra com a referent mundial i europeu de l’entrenament esportiu d’aquest tipus”.

El president d’Univers Bomosa i impulsor del projecte, Turi Mora, també ha estat present a la reunió i ha firmat el conveni com a part assabentada.