Onalabs testeja el seu dispositiu ONASPORT al CTEO abans de comercialitzar-lo

L’atleta Nahuel Carabaña fent un prova d’esforç al CTEO provant el dispositiu ONASPORT (AR+I)

Onalabs, l’startup biotecnològica catalana amb filial a Andorra, ha testejat aquest dimarts al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) el seu dispositiu anomenat ONASPORT, que proporciona als esportistes dades sobre la seva sudoració, la pèrdua iònica, el ritme cardíac i el nivell de lactat; una informació considerada imprescindible per a la millora del rendiment i la prevenció de lesions. Després d’un primer testeig, el gener passat al centre esportiu dels Serradells, la d’Ordino ha estat la darrera prova que realitza l’startup amb esportistes del país abans de comercialitzar el seu producte.

“En aquesta prova pilot amb el CTEO, el nostre objectiu és validar l’usabilitat del dispositiu, així com la bioequivalència de les dades que se’n extreuen”, ha valorat la CEO d’Onalabs, Elisabet del Valle, per a afegir que el testeig d’aquest dimarts “també suposa l’inici d’un seguit de proves pilot entre Onalabs i les institucions esportives del Principat, amb qui tenim la intenció de continuar col·laborant per tal de proveir la nostra tecnologia a les diferents federacions, i que aquestes puguin optimitzar l’entrenament i el rendiment dels seus esportistes”.

A propòsit d’aquesta col·laboració entre l’startup i les entitats esportives del país, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, que també ha assistit a la prova pilot, ha assegurat que el testeig d’aquest dimarts “demostra les possibilitats que ens donen les noves aplicacions tecnològiques més punteres per a optimitzar i millorar el rendiment dels esportistes del país. I que aquestes tecnologies puguin estar disponibles al CTEO contribueix al posicionament del centre com un espai neuràlgic d’entrenament i recuperació dels esportistes d’alt nivell i tecnificació”.

ONASPORT és un dispositiu que obté informació a partir de la suor. Per al pilot d’aquest dimarts, l’startup ha recollit dades dels esportistes de la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA), Xènia Mourelo i Nahuel Carabaña, que durant més d’una hora s’han sotmès a una prova d’esforç.

Onalabs va guanyar, el novembre de 2021, el premi a la millor startup atorgat per Andorra Recerca i Innovació (ARI+I) i Richi Entrepreneurs, un guardó que va permetre els seus fundadors la possibilitat de realitzar una prova pilot en el marc de l’Andorra Living Lab. “Estem molt satisfets per com les proves de concepte desenvolupades al país realment donen un valor afegit als projectes impulsats per les startups. La segona prova pilot que fem amb Onalabs veiem com cohesiona el sector públic amb el privat, la recerca i desenvolupament, i els usuaris als quals realment els aporta valor, en aquest cas, els esportistes”, ha valorat la técnica de l’eix d’Innovació d’AR+I, Aurora Crespo.