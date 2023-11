Confirmat! Llovera, Llobera i Torres seran al Dakar 2024

Margot Llobera, Albert Llovera i Marc Torres, seran presents al Dakar 2024 (FotoEsport)

Albert Llovera, ambaixador de marca de Ford Trucks España, ha aconseguit fer realitat l’objectiu d’estar el proper 5 de gener al podi de sortida del Dakar 2024, a la localitat d’Alula, a la zona oest d’Aràbia Saudita. Aquesta serà la segona temporada consecutiva en què el pilot d’Andorra la Vella participarà en una de les proves més exigents de calendari internacional del motorsport als comandaments d’un camió Ford, acompanyat de la seva navegant, Margot Llobera, que es va estrenar a la categoria de camions a la passada edició del Dakar.

ALBERT LLOVERA, MARGOT LLOBERA I MARC TORRES LLISTOS PER A COMPETIR

L’equip que es desplaçarà a l’Aràbia Saudita estarà format per Albert Llovera (pilot), Margot Llobera (navegant) i Marc Torres (mecànic). Tots tres pilotaran el Ford a les especials de la prova. Als parcs d’assistència comptaran amb els tècnics de l’equip Fesh-Fesh, responsables de la preparació del camió, mentre que, a l’Aràbia Saudita, ells mateixos s’hauran de fer càrrec de mantenir la mecànica després de les jornades de competició.

Amb vista a la confirmació de la seva participació al Dakar 2024, l’equip es va desplaçar el mes d’octubre passat al Marroc on van realitzar un test previ per a preparar la posada a punt, no només del camió, sinó dels complexos comandaments adaptats a la conducció que porta Albert Llovera.

A data d’avui, el vehicle de Llovera es troba a les instal·lacions de Fesh-Fesh a Ostrava (quarter general de l’equip a la República Txeca), on estan realitzant els ajustaments finals, com a conseqüència de les proves realitzades a les dunes del desert marroquí . Albert Llobera, juntament amb el seu equip, es retrobarà amb el camió el proper 1 de desembre, en espera que aquest embarqui, el dia 3 de desembre en direcció a l’Aràbia Saudita, des del port de Barcelona, al costat de la resta de vehicles participants.





EL CAMIÓ FORD, A PUNT PER AL DAKAR 2024

Com a novetat per a aquesta edició, Guidosimplex ha modificat el sistema d’accionament de l’accelerador, ara situat en un nou i sofisticat suport que inclourà un potenciòmetre que habitualment es porta al peu. D’aquesta forma, el sistema d’acceleració del camió treballarà totalment independent amb els dos potenciòmetres, de manera que, si algun dels mecànics ha de conduir el camió, ho pugui fer amb els peus.

També cal destacar el treball que s’ha realitzat als tests del Marroc pel fabricant Donerre en les noves suspensions, incloses les que porta la cabina-habitacle de conducció.





NOVETATS RELLEVANTS EN EL RECORREGUT DEL DAKAR 2024

La prova organitzada per A.S.O. (Amaury Sport Organisation) es disputaran entre els dies 5 i 19 del proper mes de gener de 2024, amb sortida a Alula i arribada a Yambú. La cursa s’organitzarà a 1 pròleg i 12 etapes en 14 dies de competició. El sempre temut Empty Quarter serà l’obstacle a superar la meitat del raid. En total seran uns 5.000 km per territori àrab amb un 60% de zones inèdites a les especials cronometrades.

El director de la prova, David Castera, ha promès als participants grans trams de dunes on a les dificultats tècniques per a superar-les se sumaran als esculls en matèria de navegació.

Una altra de les novetats serà la cronometrada de 48 hores. Serà una etapa que es disputarà dos dies amb les limitacions d’una etapa marató. Els competidors podran ajudar-se entre si, encara que no podran escollir els companys de menjador ni de taller. A les 16:00 hores tots els vehicles estaran obligats a aturar-se al següent campament on arribin. Podran reprendre la ruta l’endemà a partir de les 7.00 hores.

Un any més, el Dakar serà el centre d’atenció de tots els aficionats durant la primera quinzena del mes de gener. Albert Llovera i Ford Trucks España estaran entre els protagonistes.