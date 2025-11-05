Salut i Educació impulsen un nou taller de prevenció del consum de tabac que formarà prop de 800 alumnes a l’any

En el marc del Pla nacional contra les drogodependències (PNCD), el Ministeri de Salut i el d’Educació, juntament amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), han posat en marxa un nou taller de prevenció del consum de tabac i altres dispositius susceptibles d’alliberació de nicotina, destinat als alumnes de 1r de segona ensenyança de tots els sistemes educatius (11-12 anys), amb la fita d’arribar a uns vuit-cents alumnes anuals.
Aquest taller té com a objectiu afavorir l’abstinència del consum de tabac i altres productes amb nicotina (com ara l’snus blanc) entre els joves. La formació també busca dotar els alumnes de les habilitats i competències necessàries per a abordar eficaçment la relació amb les drogues i informar sobre els efectes i els riscos de les substàncies addictives.
Cal assenyalar que una peça fonamental per a l’execució de dos d’aquests tallers són els TEAES (Tècnic Especialitzat en l’Àmbit de l’Educació Social). Aquests professionals són una peça clau en l’execució i han estat prèviament formats en matèria de prevenció de drogodependències mitjançant les accions formatives i preparatòries específiques per a l’aplicació del taller als centres.