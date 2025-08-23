Els valors de les persones no estan determinats ni per la cultura ni per la religió ni pel temps ni per cap altre condicionant. Són innats a l’ésser humà, perdurables en el temps i traslladables a qualsevol lloc del món. Però, ens serveixen de guia per a saber com conduir-nos per a viure harmònicament en comunitat i evolucionar plegats i juntes.
Hi ha diversos tipus de valors humans
Honestedat. Respecte. Solidaritat. Responsabilitat. Humilitat. Amor. Pau. Bondat. Gratitud. Paciència. Empatia. Confiança. Lleialtat. Perdó. Perseverança.
I els valors que els anomenem universals
Valors personals. Valors familiars. Valors morals, etc.
Valors personals
Per contra, els personals són aquells valors que resideixen en cada individu, o sigui, que cadascú interpreta una mica a la seva manera i exerceix segons la seva lliure llibertat. Per exemple, se sol valorar l’honestedat, però és pràcticament impossible viure en pau en societat dient sempre la veritat del que es pensa.
Valors familiars
Aquells que solen transmetre’s a la família, és a dir, que aprenem a casa. Són ensenyats pels nostres pares i familiars. Solen ser, també, els valors tradicionals, o sigui, els heretats de generacions anteriors, la qual cosa significa que poden variar depenent de la cultura en què aquesta família s’insereixi. Per exemple, en certes comunitats es té com un valor familiar el respecte i la devoció.
Valors morals
Els valors morals sovint es confonen amb els religiosos i amb els familiars, perquè usualment tots tenen fronteres comunes, dictades per la història, la cultura i la tradició.
Tanmateix, entendrem per valors morals aquells que es desprenen de dues nocions absolutes i difícils de definir: el bé i el mal. Per això, la distinció entre què és el “bo” a la societat i què és el “dolent” va canviant en el temps i, eventualment, s’accepten conductes que abans es consideraven “dolentes” o viceversa.