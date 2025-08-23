El quèfir: un tresor probiòtic amb molts beneficis per a la salut

El quèfir és un producte làctic fermentat que s’elabora afegint grans de quèfir (una combinació simbiòtica de bacteris i llevats) a la llet o, en algunes versions, a begudes vegetals o aigua amb sucre. Aquests grans tenen un aspecte gelatinós i són rics en microorganismes beneficiosos.
Durant el procés de fermentació, els bacteris i llevats consumeixen els sucres naturals de la llet i produeixen àcid làctic, gas i una petita quantitat d’alcohol (en el cas del quèfir d’aigua), creant una beguda rica en probiòtics.
Originari del Caucas, el seu nom prové del mot eslau “kefir”, que significa “benestar”.
Les seves nombroses propietats:
- Probiòtics: ajuda a equilibrar la flora intestinal, millora la digestió i pot contribuir a enfortir el sistema immunitari.
- Digestibilitat: conté menys lactosa que la llet convencional, fet que el fa més tolerable per a moltes persones amb intolerància a la lactosa.
- Riquesa nutricional: aporta proteïnes, calci, fòsfor, vitamina B12, magnesi i altres micronutrients essencials.
- Acció antimicrobiana: alguns dels microorganismes del quèfir poden inhibir el creixement de bacteris patògens.
- Millora de la salut intestinal i mental: un sistema digestiu equilibrat pot influir positivament en l’estat d’ànim i la salut cerebral, segons diversos estudis recents.
Hi ha dues varietats principals de quèfir:
- Quèfir de llet: el més conegut, elaborat amb llet de vaca, cabra, ovella o begudes vegetals com soja o ametlla. Té una textura suau, àcida i lleugerament espessa.
- Quèfir d’aigua: elaborat amb aigua, sucre i grans de quèfir específics. És una beguda refrescant, sense lactosa, apta per a vegans, sovint aromatitzada amb fruites o espècies.
El quèfir es pot beure sol, barrejat amb fruita o afegit a batuts, cereals o postres.