L’Ajuntament de la Seu segueix amb el repintat dels senyals horitzontals del carrers del municipi

Aquests dies se segueixen efectuant les tasques de repintat de la senyalització horitzontal (pintura vial) de diferents carrers de la Seu d’Urgell, els quals es van iniciar el passat mes d’abril. Aquest projecte ha estat redactat per l’Oficina Tècnica Municipal. Els treballs de pintura de la superfície de la calçada tenen un cost de 82.885,00€ (IVA inclòs), i van a càrrec de l’empresa PROSEÑAL.
En aquest sentit, fonts municipals han assenyalat que “seguim endreçant la via pública per a millorar i fer més segura la circulació viària i dels vianants”.