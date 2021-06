Els Set Inferns, el primer festival de Jazz Folk del Pirineu, tindrà lloc a Bellestar el 31 de juliol

La maquinària per a la creació del primer Festival de Jazz Folk del Pirineu ja està en marxa. Tindrà lloc el dia 31 de juliol i es dirà Els Set Inferns, en consonància amb la peculiar formació geològica propera a Bellestar, el poble de l’Alt Urgell que acollirà l’esdeveniment. En l’organització hi està treballant un grup de persones voluntàries que s’han unit per crear l’Associació Els Set Inferns i que vol posar l’accent en l’autogestió dels actes. És per aquest motiu que acaben de posar en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per tal de poder autofinançar gran part dels concerts. Les aportacions es poden fer a través de l’enllaç https://vkm.is/els7inferns. El Festival compta amb el suport de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò i la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

La iniciativa del festival respon a la necessitat de diferents artistes i amants de la música de trobar-se, compartir i gaudir. Així, al llarg del dia estaran programats diversos concerts i tallers formatius i, paral·lelament, es desplegarà una petita fira musical en la qual diversos luthiers del territori mostraran els seus instruments tradicionals. A aquestes propostes s’hi sumaran tastets de cerveses artesanes i de gastronomia local. Durant la jornada hi haurà servei de barra, pàrquing i zona d’acampada.

La programació s’obrirà a les 10 del matí amb un Taller Folk que impartirà Marc del Pino, acordionista, compositor i professor d’acordió diatònic. El taller consistirà a treballar un tema arranjar especialment per a l’ocasió. A les 12.30 començarà el concert amb vermut que oferirà Pablo Martín Trio, una proposta amb influències de l’hard-bop, el jazz contemporani i la sonoritat més pop. Acabarà el matí amb un dinar popular elaborat pel restaurant El Rastell.

A les cinc de la tarda es desenvoluparan de forma paral·lela dos tallers més: un de jazz, impartit per Sergi Vergés, trombonista, compositor i director de big band, i un altre de danses tradicionals, que dirigirà Pep Lizandra, acordionista, mestre danser i gran impulsor de la música tradicional al Pirineu. A les 19.30 començarà el concert del grup Sorguen, tres sonoritats confidents amb una proposta singular de música de composició pròpia.

Després del sopar popular, a càrrec d’el Rastell, començarà a les 22.30, el concert folk de cloenda amb Flowk, un trio que s’endinsa en el món de l’harmonia. La seva proposta té nom de folk i cognoms desconeguts.

Per participar en els tallers de folk i de jazz caldrà inscripció prèvia a l’adreça de correu electrònic els7inferns@gmail.com. Cadascun d’ells tindrà un aforament màxim de 10 persones. Per al taller de danses l’aforament màxim serà de 24 persones. Els tallers de folk i jazz tindran lloc a l’Estudi de Bellestar, mentre que l’escenari dels concerts i del taller de danses serà el Pavelló Poliesportiu, adjunt al qual se situaran la fira de luthiers, els punts de cerveses artesanes i els espais de menjar i beure. El festival complirà amb les mesures de seguretat sanitària dictades pel Procicat que estiguin vigents aquell dia.