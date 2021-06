Els infants tornen a gaudir de la festa de l’estiu del Club Piolet

Després que l’any passat la pandèmia impedís celebrar la festa de l’estiu del Club Piolet , aquest any infants i grans han gaudit, de nou, d’un matí en família a la Caubella de Pal. No s’han perdut la cita l’Andi, el Piolet i la Violeta.

Amb aforament limitat i distàncies de seguretat, la jornada ha començat a les 10 del matí i s’ha dividit en tres torns, amb un màxim de 100 persones inscrites en cada un d’ells.

A diferència d’altres anys, no hi ha hagut tallers, però la celebració ha estat centrada en l’escenari on l’Andi explicava contes.

El gran Sabanni els ha deixat a tots sorpresos amb el seu espectacle de màgia.

I al final de la jornada els nens i les nenes s’han pogut fer fotos amb el Piolet i la Violeta després de temps sense trobar-se. Un moment que els més petits esperaven amb ganes, però també els membres del Club Piolet, que ja pensen quines activitats poden seguir fent al llarg de l’any.

En aquest sentit, l’Andi ha assegurat que la celebració “està sent tot un èxit”. Malgrat ser una festa “diferent”, en què la quantitat d’activitats s’ha vist reduïda, ha remarcat que les que s’estan duent a terme estan funcionant molt bé. “Mentre els piolets hi siguin, continuarem”.

Una festa d’estiu que ha començat amb la primera de les tres sessions marcada pels núvols i la pluja. Però què, al llarg del dia ha sortit el sol i els nens i nenes han pogut gaudir en aquest entorn del Piolet, l’Andi i la Violeta.