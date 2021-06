Kevin Petit (Norma M20FC) aconsegueix la primera victòria del cap de setmana de la Pujada Arinsal

El pilot francès Kevin Petit (Norma M20FC-BMW), subcampió de França de Muntanya 2a Divisió de 2020, ha aconseguit una clara victòria en la primera de les tres curses de què consta la Pujada Arinsal, prova que organitza l’Automòbil Club d’Andorra i que és la primera competició puntuable per a aquest campionat. Petit ha guanyat la categoria A, mentre que en la B el triomf l’ha aconseguit Ronald Garcès (Audi R8 LMS Ultra), també subcampió francès de Muntanya 2a Divisió en aquesta categoria.

Un total de 63 cotxes van passar les verificacions al llarg de la tarda d’ahir divendres, tots ells disposats a viure dues intenses jornades de velocitat en muntanya. Durant els dos dies, està previst disputar un total de 7 pujades, quatre d’elles com a entrenament i tres més de cursa. ACA Esport ha dissenyat aquest important esdeveniment automobilístic amb especial atenció al detall per a proporcionar el màxim gaudi a participants i espectadors.

En els entrenaments d’aquest dissabte, compostos per una pujada lliure i dues més de cronometrades, les condicions climatològiques han anat variant, s’han iniciat les pujades en sec encara que a meitat de la segona tanda d’entrenaments ha començat a caure una lleugera pluja que ha anat a més i que ha motivat els coneguts canvis de pneumàtics en els vehicles.

En el conjunt de totes dues pujades d’entrenament i en la classificació del campionat francès Kevin Petit (Norma M20FC) era el que marcava el millor temps en la categoria A, mentre que Ronald Garcès (Audi R8 LMS Ultra) aconseguia un crono molt per davant dels seus rivals en la categoria B. En la Sèrie Nacional, Jean-Charles Massu (Tiga SC 81) es feia amb el lideratge en la Categoria A i Tomàs Mayoralas (VW Golf GTI) feia el mateix en la Categoria B.

Ja en l’única màniga de competició puntuable que es disputava, en la seva major part sota una intensa pluja que ha complicat les coses a pilots i organització, Kevin Petit no donava opció, traient 2 segons per quilòmetre al seu principal oponent, Jérôme Jacquot (Speed Car GTR Evo). En l’espectacular Sèrie B, Ronald Garcès (Audi R8 LMS Ultra) tampoc donava opció i guanyava amb tot mereixement, sent segon Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 R) i tercer Stéphane Garcia (Peugeot 308 Racing Cup).

En la Sèrie Nacional el veterà Carles Puig (Renault 5 GT Turbo) aconseguia una magnífica victòria absoluta en la sèrie, lògicament primer també en la categoria B. Puig acabava per davant de Jean-Charles Massu (Tiga SC 81-Ford), primer classificat en la categoria A. En la categoria B on ha triomfat Carles Puig, Tomàs Mayoralas (Volkswagen Golf GTI) era el primer en grup 1 avantatjant per un ampli marge a Llorenç Esquerra (Volkswagen Golf GTI), primer en grup 2. Per part del debutant Marcel Muxella (Alpa Fórmula Renault 92), aquest aconseguia finalitzar segon de la categoria B.

Aquest diumenge dia 20 de juny, se celebrarà la segona jornada de competició, amb una pujada d’entrenaments (9 hores) i dues més de cursa oficials (10 i 12 hores). La carretera es tancarà al trànsit a les 8 hores. Totes les pujades d’entrenament i de cursa de la Pujada Arinsal 2021 es corren en la carretera CS520 d’Arinsal a l’aparcament de Comallemple (estació Vallnord Pal-Arinsal), entre les fites quilomètriques 0,300 i 4,300, en total 4 km amb un desnivell mitjà del 8,9%. El parc de sortida i el village de la prova estan situats en ple centre d’Arinsal.