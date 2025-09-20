Els secrets dels “Paisatges metafísics”, a l’MCTA

Durant els mesos de setembre i octubre, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) convida a endinsar-se en la temàtica de ‘Paisatges metafísics‘ que forma part de Natura insòlita, un dels dos grans grups en què es divideix l’exposició ‘Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen’. Aquest apartat proposa mirar la natura i els paisatges des d’una nova perspectiva. Més enllà del que és visible, les obres que conformen aquest grup animen a explorar una realitat més profunda, on el món físic és només una petita part d’un univers molt més ampli i que va més enllà de la lògica.
En obres com Paisatges màgics, Marró, Nínive, Onírica cruïlla, entre d’altres, Modest Cuixart transportarà el visitant a mons plens de simbologia, on muntanyes, mars i cels deixen de ser paisatges reals per a convertir-se en portals a realitats amagades. Influenciat per l’avantguarda i el surrealisme, el seu art convida a somiar, imaginar i mirar més enllà de l’evident.
Finalment, dins d’aquest apartat, es podran explorar sis vincles que connecten les obres de Modest Cuixart amb peces d’altres artistes com Platja, de Modest Urgell; Cistella de flors, de Jean-Baptiste Monnoyer; Crepuscle, de Lluís Graner i Arrufí, entre d’altres. A través d’aquests diàlegs, es podrà descobrir com diferents visions artístiques aborden la natura des de la sensibilitat, el misteri i l’emoció.