La campanya de donació de sang a l’UdA tanca amb 249 participants

La campanya de donació de sang organitzada per la Creu Roja Andorrana, en col·laboració amb la Universitat d’Andorra (UdA), ha finalitzat amb un total de 249 donacions, de les quals es van poder recollir 224 donacions efectives, i es van sumar 30 nous donants al registre. Pel que fa al perfil dels participants, 141 van ser homes i 108 dones. Les franges d’edat més destacades han estat la de 45 a 54 anys, amb 66 donants, seguida de la de 35 a 44 anys, amb 56, i la de 55 a 64 anys, amb 45. Quant als grups sanguinis, el més freqüent va ser l’O positiu (80 donants), seguit de l’A positiu (78). També hi van participar 24 persones amb A negatiu, 17 amb O negatiu i 17 amb B positiu.
Paral·lelament, 24 persones es van inscriure per a la donació de medul·la òssia, un gest que pot ser decisiu per a salvar vides. La Creu Roja Andorrana valora positivament aquests resultats, que reflecteixen el compromís i la solidaritat de la comunitat. Gràcies a aquest esforç col·lectiu, es pot garantir el subministrament de sang necessari en situacions d’emergència i per a molts pacients que la necessiten.
Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la implicació de la Universitat d’Andorra (UdA), el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, l’Organització Catalana de Trasplantaments i el Centre Comercial Andorrà Super U.
La propera campanya tindrà lloc del 19 al 21 de novembre al Lycée Comte de Foix. La Creu Roja Andorrana anima tothom a participar i “continuar demostrant que, amb cada donació, es pot ajudar a salvar vides”.