Noves actuacions del Comú de Sant Julià a les escoles i parcs infantils

Amb l’inici del nou curs escolar, el Comú de Sant Julià de Lòria ha posat en marxa diverses actuacions per a millorar i embellir els espais on els infants de la parròquia passen el seu dia a dia. L’objectiu és oferir entorns més segurs, dinàmics i amb un toc d’identitat laurediana. Una de les principals novetats és la renovació de la senyalització als parcs infantils de Terra Bogada, a Nagol, i d’Aixirivall. S’han instal·lat nous panells informatius que especifiquen les condicions d’ús de les instal·lacions, garantint més claredat i, sobretot, la seguretat dels més petits durant els seus moments d’esbarjo.
A més, per a donar un toc de color i proximitat, s’han col·locat dues grans lones decoratives a les parets de l’Escola Andorrana i de l’Escola Francesa. No són només un element visual, sinó que estan dissenyades per a apropar elements culturals i històrics de la parròquia als infants, amb la presència de personatges típics i il·lustracions que identifiquen Sant Julià de Lòria.
Paral·lelament, les obres en curs a la plaça Calonge-Sant Antoni també tenen un focus especial en les famílies. Un cop finalitzades, aquestes actuacions contribuiran a oferir un espai més net, ordenat, segur i accessible per a tothom.
En la mateixa línia, el Comú està a punt d’adjudicar les obres de renovació del parc infantil del Prat del Senzill amb l’objectiu que els infants de la parròquia en puguin gaudir a la primavera. Unes obres que pretenen transformar el parc en un entorn més verd i accessible per a tothom, oferint espais de lleure més còmodes i atractius.
Amb aquestes iniciatives, “el Comú de Sant Julià de Lòria referma el seu compromís per a millorar progressivament les infraestructures”.