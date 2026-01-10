Els pals priven l’Andorra de sumar els 3 punts contra la Cultural Leonesa (1-1)

El partit d’aquest dissabte s’ha pogut jugar gràcies als treballadors del club, premsa, i aficionats dels dos equips que han estat tot el dia traient els 28 centímetres de gruix de neu que cobrien l’Estadi de la FAF, a Encamp, avui, amb 1.100 espectadors. Una vegada l’objectiu de poder jugar el partit s’ha aconseguit, s’ha registrat un empat (1-1) amb regust amarg per a l’FC Andorra, en un encontre que ha pogut guanyar clarament després de fer dos pals i també dos penals que l’àrbitre s’ha atrevit a xiular.
Els del Principat han començat freds el partit, com la temperatura d’avui a Encamp, 9 sota zero. Tan freds han començat els de Carles Manso que al minut 14 s’ha avançat la Cultural Leonesa amb un gol de Luis Chacón. La primera meitat ha estat molt fluixa per als tricolors, i amb el 0-1 s’ha arribat al descans, sense oportunitats de perill per als locals.
La segona part ha estat completament diferent, Carles Manso ha fet un triple canvi al descans, posant al camp cames fresques als extrems amb l’entrada de Josep Cerdà i Solabarrieta, per Manu Nieto i Minsu. I, a la medul·lar, l’entrada de Marc Domènech per Álvaro Martín. Al minut 52 ha arribat el primer pal de l’Andorra, amb un xut de Lautaro, i només 4 minuts després la pilota tornava anar al pal. El gol es resistia, en uns molt bons minuts dels andorrans. Ha estat en el minut 58 quan, Josep Cerdà, ha obert la llauna i feia el gol de l’empat.
En el minut 68, el mateix Cerdà ha estat a punt de remuntar el partit i fer el segon gol. Els últims 20 minuts de partit s’ha caracteritzat per les constants pèrdues de temps dels lleonesos. El porter visitant, Edgar Badia, tardava gairebé un minut en fer el llançament des de la seva porteria, sense que l’àrbitre l’amonestés. Al final, el partit ha acabat amb el marcador d’1 a 1. Els tricolors sumen ara 25 punts, són tretzens, a 9 del play-off d’ascens i 2 punts del descens.
El proper partit de l’FC Andorra serà aquest dimecres, al Nou Sardenya, contra l’Europa, a les 20 hores, compromís de quarts de final de la Copa Catalunya. Mentre que el proper encontre de lliga serà el diumenge, 18 de gener, a les 14 hores, al Municipal d’Anduva contra el Mirandès, cuer de la segona divisió.