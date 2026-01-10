Contundent victòria del VPC Andorra a l’Hospitalet per a mantenir el lideratge (5-67)

El VPC Andorra Rugby XV ha reprès la competició a la Divisió d’Honor B amb una victòria incontestable al camp del Rugby Club l’Hospitalet pel resultat de 5 a 67. En el primer partit després de l’aturada de Nadal, l’equip ha exhibit una superioritat absoluta per a refermar la seva posició al capdavant de la classificació del Grup B.
Domini absolut i eficàcia anotadora
Des de l’inici del matx, el conjunt andorrà ha imposat el seu ritme tant en les fases estàtiques com en el joc obert. El domini territorial s’ha transformat en una pluja d’onze assajos que han desequilibrat completament el marcador. Gastón Ezequiel González, amb quatre marques, i Mateo Macchi, amb dues i una gran efectivitat en els llançaments a pals, han liderat l’ofensiva d’un equip que no ha donat cap opció al conjunt català.
A més de González i Macchi, la llista d’anotadors s’ha completat amb els assajos de Josep Aransanz Àvila, Livo Baz, Héctor Pascual Navarro, Koposto Mpho-Entie Matlena i Miquel Ortega Barreiro, evidenciant la profunditat i els recursos de la plantilla en aquest tram de la temporada regular.
Recuperació de sensacions i lideratge
Més enllà de la contundència del marcador final, el partit ha resultat fonamental per a recuperar els automatismes col·lectius i donar minuts de qualitat a diferents jugadors. En l’aspecte defensiu, l’equip s’ha mostrat extremadament seriós i ordenat, concedint una única marca al conjunt local durant els vuitanta minuts de joc.
Amb aquest resultat, el VPC Andorra Rugby XV manté el lideratge del grup i comença l’any amb la confiança reforçada, demostrant l’ambició del grup per a lluitar pels objectius fixats en la categoria de plata del rugbi espanyol.
L’esperit i el treball del VPC Andorra Rugby XV continuen sent la base per a afrontar els propers reptes de la lliga regular.