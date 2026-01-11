D’Amic e Amat. Fermesa quan sigui necessari; duresa mai; dolcesa i caritat sempre (Beata Anna Maria Janer)

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell,
Avui recordem amb tota la nostra església diocesana la memòria litúrgica d’una dona religiosa del segle XIX que va saber copsar la realitat de la societat i de la terra on vivia. Es tracta de la Beata Anna Maria Janer.
Nascuda a Cervera el 18 de desembre de 1800 enmig d’una família cristiana, des de molt jove va mostrar una inclinació natural cap a la vida religiosa, la bondat i la sensibilitat pel sofriment del proïsme. Una dona forta a qui li va tocar viure les guerres napoleòniques i la inestabilitat política i social del seu temps.
De ben jove va ingressar a les Germanes de la Caritat a l’hospital de Cervera, tenint cura dels malalts i de les persones que vivien sense família.
En un moment de polarització social i política com fou el segle XIX, enmig de guerres, la germana Anna Maria es va dedicar a curar tothom amb un gran amor cristià. Exiliada a França va continuar demostrant un gran amor a Jesucrist que la cridava a servir els més necessitats.
Un cop retornada a Cervera assumeix la direcció de la Casa de la Caritat al servei dels ancians, els nens orfes i els marginats.
I fou a l’any 1859 quan, responent a la crida del bisbe diocesà d’Urgell, Mons. Josep Caixal i Estradé, fundà les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, amb l’objectiu de l’atenció als hospitals i escoles especialment de les zones rurals dels Pirineus.
Una congregació religiosa que ha deixat tant a la nostra església urgel·litana, tants pobles on nens i especialment nenes s’hi han format, i també al servei dels nostres hospitals, com el de la Seu d’Urgell, on les germanes de la Sagrada Família d’Urgell varen servir fins fa poc temps.
Una espiritualitat i una antropologia al servei de la nostra terra. Avui voldria amb aquestes lletres agrair a les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell la vostra presència en el nostre territori, des de les Escoles Cristianes de la Mare Janer, a Andorra la Vella, i la Sagrada Família, a Escaldes-Engordany, i també la casa d’acollida per a reunions, trobades familiars i de allotjament a la Seu d’Urgell, on reposa el cos de la Beata Anna Maria Janer.
En aquest diumenge que celebrem el Baptisme del Senyor, nosaltres també ens recordem de la nostra religiosa fundadora de la Sagrada Família d’Urgell, implorant per a l’Institut religiós noves i santes vocacions i fidelitat a l’obra creadora d’una família religiosa que serveix a tota la humanitat indistintament de la condició social, llengua, raça, religió o cultura.
Felicitats, germanes de la Sagrada Família d’Urgell; preguem perquè ben aviat puguem acompanyar-vos en la Canonització de la Mare Janer.
Amb agraïment pel vostre carisma en el si de la nostra comunitat cristiana i per la vostra generosa resposta al vostre bisbe, del Vostre servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell