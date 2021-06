La 32a Trobada Empresarial al Pirineu es durà a terme al Palau d’Esports de la Seu d’Urgell

La Trobada Empresarial al Pirineu recupera enguany l’activitat presencial i, per tant, tornarà a la Seu d’Urgell, on se celebrarà els dies 28 i 29 d’octubre. Tot i això, canviarà d’ubicació per tal que els 600 participants previstos puguin gaudir-la tot seguint les mesures de seguretat adients per prevenir contagis de la COVID-19. Així, per primera vegada es durà a terme al Palau Municipal d’Esports i no pas a la Sala de Sant Domènec.

L’eix central de la 32a edició d’aquestes jornades serà la “resiliència empresarial“, amb qüestions relacionades amb la reinvenció de les empreses i la seva capacitat d’adaptació al nou paradigma econòmic postpandèmia. També es posarà el focus en la sostenibilitat i la innovació digital. El president de l’associació organitzadora de l’esdeveniment, Vicenç Voltes, considera que aquesta serà una edició “molt especial” perquè es valoraran les vivències de l’empresariat, “molt diferents en funció del sector d’activitat”.

Les jornades comptaran amb ponents com ara l’entrenador preparador físic de tennis Toni Nadal, que oferirà la conferència “Tot es pot entrenar“, en què tractarà de la gestió de l’adversitat, amb valors i superació. D’altra banda, l’emprenedor belga i expert en economia blava Gunter Pauli parlarà sobre “Europa verda i digital” i Xavier Marcet, president de ‘Lead to Change‘, empresa de consultoria en innovació estratègica, durà a terme la xerrada “Re-imaginar l’empresa“. El primer dia de la trobada també hi haurà un espectacle sobre lideratge i superació, a més de la taula rodona “Experiències empresarials d’èxit en clau lleidatana”.

L’endemà s’ha programat una taula d’economia i salut, amb Jordi Gual, i una taula d’empresaris, amb Maite Barrera, fundadora i managing partnet de Bluecap; Nandu Jubany, cuiner del restaurant Can Jubany, i Javier Faus, president de Meridia Capital. Finalment, es podrà seguir una taula sobre la nova economia digital, amb la participació de Mireia Trepat, CMO i cofundadora de Freshly Cosmetics; Marc Bigas, CEO de l’aplicació Skitude, especialitzada en esquí i muntanya; Jaume Sanpera, CEO de Sateliot, i Maria Fierro, CEO de Vilynx.

Reflexió i debat

L’organització espera que la Trobada Empresarial al Pirineu esdevingui novament “un espai obert de reflexió i debat, on els professionals puguin explicar la seva experiència per superar els nous reptes de l’economia”. Com en edicions anteriors, està previst que la conferència inaugural la faci un mandatari de la Generalitat de Catalunya i que a la cloenda hi sigui present un representant del govern espanyol.

La Trobada va néixer el juny del 1990 i es caracteritza per la presència d’una variada i plural representació d’empresaris, emprenedors i professionals de Lleida, els territoris que envolten el Pirineu i les successives incorporacions des de la resta de Catalunya, la Franja de Ponent i el Principat d’Andorra. L’any passat, per primera i de moment única vegada, l’esdeveniment es va fer de forma telemàtica.