Quan parlem de tendències capil·lars, la majoria de vegades ens referim a les femenines. És cert que ells cada vegada s’atreveixen més a explorar diferents opcions i trien estils més marcats, però la relació que tenen amb les tendències continua sent diferent a la nostra. Hi ha diversos motius que expliquen aquest fet, encara que del que no hi ha dubte és que el cabell és important per a ells.

Sobre això vull reflexionar avui: els homes i el seu cabell. I, per descomptat, deixar algunes pautes del que més es porta aquesta temporada.

Més fidels al seu estil

Els homes també es preocupen per la seva imatge, encara que de manera diferent. Com explica Pilar Zaragozá, directora dels salons masculins Eos Men, la seva relació amb les tendències és més pausada i moderada, a diferència de la de les dones, que està subjecta a continus canvis. Un dels motius, segons apunta l’estilista, és que hi ha un menor nombre de referents socials masculins. Com a conseqüència, no hi ha tantes opcions que sembrin el dubte sobre el seu estil i, per tant, disminueix la pressió i la necessitat de canviar. Tanmateix, això està canviant i, en els últims anys, esportistes, actors i cantants estan ampliant la varietat d’estils per a ells.

Però si l’home té una característica és la fidelitat, al que li agrada i li funciona. El seu profund sentit pràctic el porta a ser molt reticent al canvi i només es predisposa a aquest quan cregui fermament que és necessari. La transformació sempre ve acompanyada d’una motivació profunda i no tant per les ganes d’explorar diferents opcions estètiques, com pot ocórrer entre el públic femení: “Canvia, però no d’una manera tan ostentosa, encara que sí en moments de bastant transformació en la seva vida”, assegura Zaragozá.

Encara que els serveis de tall són, clarament, els més demandats, no s’ha d’oblidar la coloració, ja que cada vegada més homes opten per ella. Els més grans ho fan per a cobrir cabells blancs, principalment, mentre que en el cas dels joves busquen aportar frescor al seu estil. Com assenyala Pilar Zaragozá, existeixen diferents tècniques de color que aconsegueixen cobrir les necessitats de tota mena de públic masculí. Només fa falta un bon assessorament!

El que més es porta aquesta temporada

Per a Gema Moreno, perruquera a Antonio Eloy Escuela Profesional, la gran tendència d’aquesta temporada són “cabells molt naturals amb tendència a longituds més llargues. Prevalen les mitges cabelleres capejades amb ones o rínxols, i amb estils molt versàtils, per a portar un look més natural o més formal”. No obstant això, no desapareixen altres looks atemporals, com “un estil més rapat, però aquesta vegada sense exposició del cuir cabellut; un estil curt però molt desfilat, amb tendència a caure cap a la cara, i un curt/mitjà molt desordenat i casual, que es pot pentinar amb diferents acabats: cap endarrere, cap al costat… fins i tot amb un acabat wet.”

Per part seva, Olga García, propietària d’Olga García Estilistas, apunta que “els talls clàssics dels anys 20 i 30 anys tornen i contraresten, amb la seva elegància, les tendències que busquen un resultat més desenfadat. El sofisticat, aquest tall perfecte i polit, es porta a més amb un efecte wet que ho fa destacar i li dóna llum pròpia. El look es pentina amb la ratlla marcada a un costat i el cabell ben polit i engominat cap a l’altre. El resultat és espectacular!”

Per bellezactiva.com