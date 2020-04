El Govern aprova un decret que regula l’àmbit laboral de l’administració general durant l’aplicació de les mesures excepcionals per la Covid-19 a comptar des del 14 de març.

Estableix la mobilitat i flexibilitat de les jornades laborals dels funcionaris i també la remuneració de les hores no treballades.

Totes seran retribuïdes i la meitat seran comptabilitzades com a permís administratiu retribuït i l’altra meitat, compensades pel treballador amb hores extres acumulades o per fer en el futur i, si no és suficient, amb dies de vacances pendents sense superar el 50%.