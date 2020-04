Els socialdemòcrates insisteixen en la moratòria creditícia per no complicar encara més l’escenari de crisi. La mesura anunciada ahir pel ministre portaveu, Eric Jover, segons la qual les entitats bancàries no executaran els préstecs ni les hipoteques, com a mínim fins al 30 de juny, ni a empreses ni a particulars que a causa de la crisi econòmica es trobin amb dificultats per pagar-les, a entendre dels socialdemòcrates, encara pot complicar més l’escenari, “doncs podrà ofegar les famílies per les reclamacions judicials d’aquelles quotes que no han pogut pagar”, ha explicat Alís.

“No hi ha prou amb no portar a la justícia a aquells ciutadans que no puguin afrontar les seves quotes. Això no soluciona el problema ni l’obligació de pagament. Això l’únic que farà és ofegar més al sistema i congelar uns deutes al juny que no sabem com es podran fer front“, ha explicat el Primer Secretari del Partit Socialdemòcrata,

Gerard Alís. “Cal realment posposar el venciment d’aquestes operacions fins que acabi la crisi i que es reportin al final del període creditici: aquesta és l’única manera que els nostres ciutadans, les nostres empreses i les nostres famílies podran respirar en aquesta situació de tensió econòmica”, assenyala Alís. “Creiem que aquesta mesura ha de ser d’ordre general i marcada per llei perquè aquest report dels venciments sigui només una posposició, una suspensió durant aquest període”.

La moratòria, expliquen des del PS, no anul·la els pagaments, sinó que els posposa fins a 2 o 3 mesos, i no és una mesura excepcional ni exclusiva a Andorra: “tots els països del nostre voltant l’han adoptat, doncs permet donar de major liquiditat als afectats”, ha argumentat Alís. Des del PS alerten que la pèrdua de liquiditat dificultarà molt més la recuperació econòmica global del país, ja que, durant un temps Andorra viurà bàsicament del consum intern, i si Govern no garanteix la liquiditat, la crisi serà encara més greu.