El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha decidit prorrogar dues setmanes més l’estat d’alarma i allargar-lo fins al 26 d’abril. Sánchez ha pres la decisió aquest dissabte després de consultar el comitè científic sobre l’evolució de la pandèmia de coronavirus i un cop Espanya ja suma prop de 12.000 morts i 125.000 infectats. El president espanyol està informant d’aquesta segona pròrroga de 15 dies als principals portaveus. “He rebut la trucada de Sánchez per informar-me que sol·licitarà al Congrés la pròrroga de l’estat d’alarma. Li he tornat a transmetre el suport del PP per a les mesures de contenció contra el coronavirus. La lleialtat i la unitat exigeixen eficàcia i transparència”, ha afirmat el líder del PP, Pablo Casado.



Compareixença a les 15 hores

Aquest nou allargament –de l’11 al 26 d’abril- haurà de ser aprovat pel Consell de Ministres, que es reunirà de forma ordinària el proper dimarts 7 d’abril. Després haurà de rebre l’aval d’una majoria simple del Congrés dels Diputats, que hauria de celebrar un ple dimecres o dijous de la setmana vinent.

Sánchez necessita els vots de l’oposició, però un tuit de suport de Pablo Casado –quan passaven pocs minuts de les 14.00 hores- dóna llum verda a aquesta nova pròrroga de l’estat d’alarma. Sánchez haurà de precisar però si es mantenen les mesures de confinament total o ja hi ha algun tipus de “relaxament”.



Aixecament de les restriccions laborals

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que la nova pròrroga de l’estat d’alarma fins al 26 d’abril no serà tan estricta com l’actual i aixecarà les restriccions laborals. Així doncs, els sectors no essencials que es van paralitzar a través del reial decret fins al 9 d’abril –aprofitant les vacances de Setmana Santa- podran tornar a treballar com estava previst i tampoc es prorrogarà la figura del ‘permís retribuït recuperable’. Això sí, l’obertura de comerços, hostaleria i altres establiments d’oci sí que estarà vetada almenys fins al proper 26 d’abril.

En paral·lel, el president espanyol ha apel·lat a la reedició d’uns ‘Pactes de la Moncloa’ entre partits per a la recuperació econòmica i social a Espanya.