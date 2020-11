Els fallaires i el Departament de Patrimoni Cultural creen un nou web per divulgar la cremada de falles

El Ministeri de Cultura i Esports i la Taula Nacional de falles de les Valls d’Andorra han posat en funcionament el web nacional Falles d’Andorra (www.fallesandorra.com), coincidint amb la celebració del cinquè aniversari aquest 1 de desembre del reconeixement per part de la UNESCO de la festa de les falles dels Pirineus com a Patrimoni cultural immaterial de la humanitat.

El naixement d’aquest web és fruit de la col·laboració entre el Departament de Patrimoni Cultural i la Taula Nacional de falles de les Valls d’Andorra, i s’inclou dins dels projectes de salvaguarda i difusió de la festa que es desenvolupen anualment.

El web, que ja es pot veure des d’aquest mateix dilluns, explica amb una navegació àgil, intuïtiva, molt gràfica i adaptada a tots els dispositius, la festa de les falles al país des dels seus orígens immemorials fins a l’actualitat, amb els cinc col·lectius que mantenen viva aquesta tradició. El web, de partida, s’estructura en sis apartats (Fer falla, Ser fallaire, Viu la festa, Som comunitat, Gaudeix-la i Saber-ne més), però la voluntat és que sigui una pàgina dinàmica i actualitzada, que permeti introduir en cada moment totes les novetats que es vagin produint en relació a la festa.

El contingut

A l’inici del web s’explica la tradició i quan es fa la cremada de falles per part dels diferents col·lectius: Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Escaldes i Encamp el 23 de juny; Ordino el 28 de juny. A l’apartat de Fer falla es poden trobar els diferents tipus de falles que es fan rodar la nit de la cremada, quina ha estat la seva evolució i com les elaboren els fallaires. Ser fallaire explica qui feia la festa en temps passats i qui la fa ara des de la seva recuperació. És a dir, com la cremada de falles ha passat de ser un joc de nens al voltant de les fogueres a una celebració d’adults. En aquest apartat també es fa referència a la transmissió generacional, la figura del fallaire major i l’element distintiu de la capa.

A Viu la festa s’hi pot trobar l’explicació de la tradició, els seus orígens, els anys d’oblit i la recuperació l’any 1987. A més, també hi ha un apartat dedicat als ritus associats al foc que compartien protagonisme amb rodar falles. Som comunitat descriu cada un dels cinc col·lectius, així com l’espai de coordinació i col·laboració que és la Taula Nacional, creada el 2017 per desenvolupar projectes de divulgació i salvaguarda de la cremada de falles a Andorra, així com les activitats conjuntes que s’hi realitzen. L’espai de Gaudeix-la serveix per saber com i quan es desenvolupa la celebració en cada parròquia, així com les entitats col·laboradores gràcies a les quals s’enriqueix la festa.

I el darrer dels apartats, Saber-ne més inclou vídeos, fotografies i enllaços a publicacions sobre la cremada de falles al país i el Patrimoni cultural immaterial d’Andorra, així com al Museu virtual de les falles al Pirineu creat des del projecte Prometheus, que es desenvolupa en el marc del programa Interreg POCTEFA 2014-2020 i està cofinançat per fons FEDER ( https://www.prometheuspoctefa.eu).

La contextualització

El dia 1 de desembre de l’any 2015, la UNESCO va inscriure les Festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus a la Llista representativa del Patrimoni cultural immaterial de la Unesco. La candidatura estava inclosa per 63 poblacions de tres estats diferents (Andorra, Espanya i França) que agrupava comunitats dels territoris pirinencs andorrà, aragonès, català i occità.

L’any 2017, els col·lectius fallaires d’Andorra van crear la Taula Nacional de falles de les Valls d’Andorra, amb l’objectiu de fer comunitat i esdevenir l’eina per salvaguardar i divulgar la festa de les falles establint estratègies de treball conjuntes amb el Departament de Patrimoni Cultural d’Andorra per originar projectes anuals.

Aquesta tardor del 2020, el Govern ha inclòs com a bé immaterial en l’Inventari general del Patrimoni cultural d’Andorra les Festes del foc del solstici d’estiu, és a dir, totes les falles que es fan al país (fins aquest moment només estava reconeguda la cremada de falles d’Andorra la Vella).