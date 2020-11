Andorra Telecom augmenta les dades mòbils als diferents contractes

Andorra Telecom ha presentat aquest dilluns una millorada oferta de telefonia mòbil. La millora es basa, fonamentalment, en un augment considerable de les dades mòbils i dels minuts de trucades inclosos dins de cadascuna de les tarifes. A més, amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions dels clients, les tarifes disponibles es redueixen de vuit a sis i els preus s’arrodoneixen uns cèntims.

D’aquesta manera, per exemple, la tarifa S que actualment costa 30,31€ i té 4 gigues de dades, passarà a ser la tarifa M, amb un preu de 30€ i amb 12 gigues de dades. A més, aquesta mateixa tarifa serà la més personalitzable de l’oferta, ja que es podran afegir les opcions de duplicar les dades o de poder consumir la meitat dels minuts internacionals o de les dades en roaming.

Com a complement a aquesta nova oferta de tarifes, s’ha actualitzat també el preu de les dades suplementàries, per aquells clients que necessitin fer un major consum de manera esporàdica, passant dels 9,41€ per giga a només 5€.

Cal destacar que la possibilitat d’oferir aquestes tarifes amb més volum de dades i, sobretot, amb més volum de roaming en les tarifes M i superiors, ve donada pels acords amb els operadors veïns, fruit de les negociacions que ha estat duent a terme la companyia en els darrers anys, i que han comportat una millora de les tarifes en roaming i interconnexió.

Carles Casadevall, portaveu d’Andorra Telecom, ha subratllat durant la roda de premsa l’augment en el consum de dades que s’està produint des de fa un temps: “És evident que la manera de consumir contingut ha evolucionat ràpidament i això ha fet que els usuaris tinguin cada cop més necessitat de volums més grans de dades mòbils, aproximadament un 30% d’augment anual. Amb aquestes millores estem segurs que contribuirem a que els nostres clients tinguin una millor experiència d’internet al mòbil”.

Finalment, ha assegurat que “seguint amb l’objectiu de millora continua de la companyia, continuarem amb les negociacions internacionals per intentar aconseguir les millors tarifes possibles i actualitzar els serveis que oferim als nostres clients de manera regular”.

Els canvis presentats entraran en vigor automàticament l’1 de desembre, sense que els clients hagin de fer res i aplicaran a unes 70.000 línies de telefonia mòbil de contracte.