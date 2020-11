Els pilots de l’ACA Esport dominen la categoría CM Promoció del Campionat català de Muntanya

Raul Ferré (Speedcar) i Edgar Montellà (Silver Car) van repetir podi, de la categoria CM, en una Pujada 2020 – Memorial Lluis Costa passada per aigua, sobretot durant la jornada del dissabte (dia 28). El doble triomf de Ferré, en la categoria CM Promoció, va tenir com a recompensa el títol de campió català de la categoria CM absoluta.

Els Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) no van voler perdre’s l’únic esdeveniment vàlid per al Campionat de Catalunya de Muntanya (CCM), que va tenir en la localitat de Santa María de Vilalba el seu eix central. La cita va ser doble, és a dir es van disputar dos meetings complets, un el dissabte (28) i un altre el diumenge (29), vàlids de manera independent per a un mini CCM 2020, conseqüència de la Covid19. Per primera vegada, el títol es va decidir en un únic cap de setmana.

La Pujada 2020 – Memorial Lluis Costa, que és el nom que se li va donar a l’activitat del cap de setmana, va estar organitzada per l’Escuderia Penedès i + Gas Factory, que van conjuminar esforços per a poder dur a terme un cap de setmana de competició en una especialitat en la qual el calendari regional català havia quedat en blanc. L’escenari de l’esmentada Pujada 2020 es va marcar a la carretera BV-1202, on es disputa cada temporada la Pujada a Ullastrell, encara que amb lleugeres modificacions respecte al quilometratge. Així doncs, la sortida de la pujada es va donar en el PK 8,350 de l’esmentada carretera mentre que l’arribada estava prevista en el PK 4,590. En total 3,760 km, amb una amplària mitjana de la carretera de 6m, un desnivell total de 269m i una pendent mitjana del 7%.

Destacar que els participants podien triar competir el dissabte o el diumenge o les dues jornades. En cadascuna de les jornades els pilots inscrits van poder disputar 4 pujades (2 d’entrenaments i 2 de carrera). El millor crono de les dues de carrera és el que es va tenir en compte en la classificació final.

La pluja, que va aparèixer de manera capritxosa durant el dissabte (28), va ser una complicació afegida per als equips presents al parc d’assistència de Santa Maria de Vilalba. La primera mànega d’entrenaments i la carrera inicial es van disputar sota la pluja, en les altres dues mànegues no va haver-hi tanta aigua a l’asfalt. Sens dubte triar les rodes correctes va ser tota una loteria.

Raul Ferré no estava del tot satisfet de com s’havia desenvolupat l’inici de la primera jornada de la Pujada 2020. Així ho comentava: “En primer lloc mai havia competit amb l’asfalt mullat i això sempre genera dubtes. Vam tenir algun problema logístics en el moment de l’elecció dels pneumàtics. Vam disputar les mànegues d’entreno i la primera de carrera sense trobar el millor ritme i això ens va fer perdre algun segon respecte als nostres rivals”.

Malgrat tot, en la segona mànega de carrera va poder sentenciar al seu favor: “Em vaig llançar a per totes, tot i que les condicions no eren les millors per a arriscar. Tot va sortir bé i vam poder aconseguir un triomf del qual em sento molt satisfet, potser del que més, perquè les condicions van ser molt dures”.

En la segona jornada de competició (diumenge dia 29), tot va ser diferent: “Sens dubte, vam estar entre els més ràpids en totes les mànegues i al final vam aconseguir un triomf en la pujada i el títol català de l’especialitat. Així doncs en una temporada molt complicada en tots els sentits hem aconseguit guanyar els títols de Catalunya i Espanya, a més de debutar a França amb excel·lents sensacions. Sens dubte molt satisfet de com ha funcionat l’equip i dels triomfs aconseguits”.

Edgar Montellà va aconseguir dos segons llocs de la categoria CM Promoció, que semblen poc, sobretot el de la primera jornada de la pujada. Així ho comentava: “Després de ser el més ràpid en les tres pujades inicials (2 d’entrenaments i primera de carrera), en la segona de carrera vaig pensar que les condicions no serien les millors per a portar un ritme de sec.Vaig baixar en 3 dècimes el registre de l’anterior pujada, però no va ser suficient per a mantenir el primer lloc. Sens dubte, vaig ser massa conservador això em va costar algun segon que va resultar decisiu”.

El segon dia de competició de la Pujada 2020, va repetir la segona plaça entre els CM Promoció malgrat no poder completar la primera pujada de carrera: “En les dues pujades d’entrenaments em vaig trobar molt còmode i a més els cronos van estar entre els millors. En la primera de carrera, se’m va escapar el Silver Car en un revolt que en principi havia d’estar sec, però… La sortida no va tenir conseqüències greus per a la mecànica i vaig poder disputar amb normalitat la segona pujada. Satisfet pels comentaris rebuts de persones que coneixen bé el cotxe i van analitzar la meva pujada”.

El pilot de l’ACA Esport es mostra optimista i amb ganes de seguir en la competició: “Només desitjo que la pròxima temporada puguem córrer amb regularitat i que entre prova i prova tinguem l’ocasió de millorar les prestacions de la nostra mecànica i deixar-la 100% adaptada al nostre pilotatge”.