Els EUA ataquen Veneçuela i s’enduen al seu president

“Els Estats Units han portat a terme amb èxit un atac a gran escala contra Veneçuela i el seu líder, el president Nicolás Maduro, que ha estat capturat i traslladat en avió, juntament amb la seva dona, Cilia Flores, fora del país. Aquesta operació s’ha fet en col·laboració amb les forces de l’ordre nord-americans. Es donaran més detalls properament”. Són paraules del president del EUA, Donald Trump, emeses a través de les seves xarxes socials.
L’atac dels EUA a Veneçuela hauria comportat la captura del president veneçolà. La vicepresident del país ha reconegut que es desconeix el seu parador i demana que es faciliti una prova de vida. De la seva banda, Trump ha assenyalat que oferirà una roda de premsa a les 17 hores -hora d’aquí- des de la seva mansió de Mar-a-Lago, a Florida.