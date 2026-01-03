El Tele UCI evita, en un any, el trasllat del 14% de pacients de l’Hospital Comarcal del Pallars

El projecte de Tele-UCI, promogut pel Servei Territorial de Medicina Intensiva de Lleida i la Direcció Assistencial de l’Hospital Comarcal del Pallars, ha evitat el trasllat d’un 14% de pacients crítics o semicrítics en el primer any de funcionament. Això es deu a les valoracions a distància que els professionals de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida fan d’aquest tipus de pacients atesos a Urgències o a la planta d’hospitalització del centre pallarès.
Els responsables de la iniciativa en fan una bona valoració i destaquen que la connexió entre els dos hospitals ha permès “millorar la presa de decisions clíniques, la qualitat assistencial i l’equitat en l’atenció als pacients de la demarcació“. La connexió a distància també ha fet possible anticipar-se a procediments i tractaments, així com al trasllat directe de pacients a les UCI de l’Arnau de Vilanova o del Santa Maria. En alguns casos, però, s’han pogut evitar derivacions de pacients no necessàries així com desplaçaments dels seus familiars.
A través del monitoratge en temps real de constants vitals, proves complementàries i imatge del pacient, els equips poden decidir de manera conjunta si el pacient requereix trasllat a una UCI de referència o pot ser tractat i seguit de forma segura al seu hospital d’origen.
Tecnologia especialitzada i optimització de recursos
La tecnologia del projecte ha estat instal·lada per la companyia biotecnològica catalana Better Care, especialitzada en programari de gestió de dades clíniques, i per Teladoc Health, proveïdora de tecnologia de salut digital amb càmeres robòtiques d’alta resolució, en col·laboració amb els equips d’informàtica dels centres participants. El sistema permet una comunicació audiovisual en temps real entre professionals, amb el pacient i, fins i tot amb la seva família, així com l’accés integrat a la informació clínica.
Segons ha explicat Jesús Caballero, director clínic territorial de Pacients Crítics de Lleida, “després d’un any de funcionament, el projecte ha confirmat que la tecnologia aplicada a les cures crítiques ajuda a millorar la presa de decisions, reforça el suport als professionals dels hospitals comarcals i aporta més seguretat i tranquil·litat als pacients i a les seves famílies”. Caballero ha destacat que “la reducció dels trasllats no necessaris no només millora l’experiència del pacient, sinó que optimitza els recursos del sistema sanitari”.
Treball col·laboratiu
El projecte està coliderat per Eduard Sanjurjo, director assistencial de l’Hospital Comarcal del Pallars, i Montse Vallverdú, cap de la Secció d’activitat extra UCI de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Tots tres coincideixen que la Tele UCI territorial consolida un model de treball col·laboratiu, basat en el coneixement compartit i en una atenció més equitativa independentment del lloc de residència del pacient.
Després d’aquest primer any, l’objectiu és consolidar i ampliar el projecte a altres hospitals del territori, com la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell o l’Hospital de Vielha, per a reforçar la xarxa territorial de cures crítiques i semicrítiques.